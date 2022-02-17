四國移工開放入境！首波登記269人　全為產業移工

《四方報》報導，第二階段外籍移工已開放來台，本次開放泰國、印尼、越南及菲律賓等四國移工申請。從2月8日開放登記至2月14日，共269人登記入境，其中73人已於16日率先抵台，全為產業移工、無家庭看護工。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-17 10:00:19
去年11月的第一階段移工專案僅開放印尼、泰國移工入境，第二階段則開放四國移工來源國皆可入境，並取消原本的積分制，只要完整施打2劑疫苗、符合相關防疫規定之移工皆可申請來台，依照簽證順序依序入境。根據勞動部動力發展署統計，首波申請的269人全部為產業移工，以國籍來看，泰國174人佔最多、印尼94人、越南1人，菲律賓則尚無登記。
勞動部第二階段專案規定，雇主須負責移工來台14天隔離及7天自主健康管理之住宿，自行訂定防疫旅館並申請地方政府機關備查，相較於第一階段全數入住集中檢疫所，雇主要投入更多檢疫費用成本，同時花更多時間找旅館、比價。不少雇主皆反應，希望勞動部能推出防疫旅館媒合平台，減輕雇主負擔。
勞動部表示，雇主有訂房需求，可參考交通部觀光局的防疫查詢平台，且雇主需負擔移工21天檢疫費，不得轉嫁移工；家庭看護工勞動部提供50%的補助，但不超過每人每日1250元，產業移工則無補助。