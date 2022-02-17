疫情催生健康意識！4成國人偏好零接觸、6成考慮買醫療險

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調查結果指出，高達94.8%的民眾因為疫情更加關心自身與家人的健康，就診行為也受疫情影響提升線上諮詢意願。在疫情發生前，89%民眾大多選擇到醫院或診所看診；而當疫情成為新常態後，有近4成的民眾會透過線上詢問專業醫師（36%），部分民眾考慮使用視訊看診（29%），而原先選擇至附近醫療院所看診的民眾則減少至7成，顯示民眾「零接觸、少接觸」之觀念與日俱進，降低出門就診的意願，提升線上醫療資源使用意願。
而所謂「預防勝於治療」，有效地管理及追蹤自己的身體狀況才是維持健康的長久之計，從預防醫學的角度，有73%的民眾原本就有定期健檢習慣，其中平均每年1-2次健檢的比例最高，而據民調顯示，收到健檢報告後，最多民眾想要了解健檢報告數值之意義，故選擇健檢報告解說的占比高達84%，其次為1對1醫師諮詢，占比為51%，表示民眾有意願採取後續行為追蹤。後續排名為營養運動建議（40%）、定期健康檢查通知（38%）、慢性病風險評估（36%）、營養師諮詢（31%）、生理年齡分析（26%），顯見疫情讓國人預防醫學意識逐漸抬頭。
雖然遠距醫療話題熱度居高不下，但調查結果卻發現，有高達9成民眾尚未使用過「視訊診療」及「遠距醫療」，顯示數位健康的行為尚未普及，但歷經疫情的催化，有58%的國人未來會嘗試使用遠距醫療，更有70%的民眾希望遠距醫療服務在疫情趨緩後持續開放，表示國人對於遠距醫療服務抱持正面的態度。
此外。根據醫聯網內部數據顯示，從去年4月底諾富特飯店爆發群聚之時間點前後3個月觀察，平台整體流量成長達89%，線上醫師諮詢服務成長42%，顯示在疫情爆發後，民眾對於使用遠距醫療的意願隨疫情發展逐漸成長，也符合這次民調結果。
至於國人會如何轉嫁健康風險？調查結果顯示，疫情後有82%的民眾擔心自己與家人的保險不足夠，更有6成民眾考慮添購醫療險，也有4成選擇補足癌症/重大疾病險。調查進一步顯示民眾對於外溢保單的接受度高，當保險公司透過保額增加或現金回饋機制，鼓勵保戶促進自身健康，有近9成的民眾表示願意了解保單內容。
而國人也越來越願意投資健康，有逾6成民眾每月願意投入超過新台幣3000元在自己與家人的健康上面，用途包含投保醫療險或健康險、運動健身、購買保健食品等，積極打造健康人生。
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