最高可領5.76萬！失業勞工子女就學補助開放申請

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除前述條件之一外，申請人另須符合本人及配偶109年度綜合所得總額在新台幣148萬元以下、申請人於3月17日以前，未請領老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施方案，及子女就讀高中職或大專校院。
勞動部進一步表示，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。
以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4000元外，每人另加給2成4800元的補助，一人為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元。勞動部特別說明，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請此就學補助。
勞動部提醒，有需求者，3月17日前可以掛號郵寄紙本申請書，或至勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統，以自然人憑證提出申請。紙本申請書可至申請系統下載，或向各地方政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心及勞保局各辦事處索取。相關事項可撥打勞動部免付費諮詢專線「1955」洽詢。