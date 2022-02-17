政院今討論移工留才方案　移工符合3條件可申請永居

《四方報》報導，面臨國內勞動力緊缺、未來少子化等趨勢問題，勞動部規劃「移工變移民」計畫，擬透過修訂行政命令，讓在台工作滿6年、技術達到一定門檻、符合一定薪資水準之移工申請轉換為「中階技術人力」，再工作滿5年即可申請永久居留。行政院將於今（17）日召開院會，討論勞動部「移工留才久用方案」。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-17 10:32:53
根據勞動部初步規劃，移工在台工作滿6年、符合相關條件者可取得「中階技術人力」身份，但這些移工還不是「移民」，依然要透過雇主的聘僱許可才能在台工作，由於聘僱許可每3年要申請一次，因此就算轉換身份後，在可申請永久居留前，若遇到期滿未獲雇主續聘或轉換工作，仍要面臨期滿歸國。目前在台工作滿6年之移工粗估18萬人，預計將於方案上路後首波受惠。
此外，由於產業移工與社福移工適用之法規不同，前者受《勞基法》保障、後者則適用《就業服務法》，再加上技術認定標準不同，產業移工有相關證照標準認定，家庭看護工則以看護訓練為主，兩者薪資水準也不同，因此在留才的標準上預計也會有所差異。
據悉，行政院已推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法，處理外籍白領留才問題，但針對藍領移工的部分，將不會訂立專法，也不考慮修訂先前推出的「新經濟移民法」，而擬以行政命令修訂的方式進行公告。