日職／41歲還會再進化 阪神打教：糸井嘉男可敲30轟
日本職棒（NPB）阪神虎隊老將糸井嘉男本季依舊在場上奔馳。17日根據日媒《Full-Count》報導，阪神巡迴打擊教練藤井康雄認為，糸井嘉男即使41歲，仍有打30發全壘打的潛力。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-02-17 10:38:23
糸井嘉男過去以強大的身體素質被稱為「超人」，他的生涯於2004年從火腿隊起步，起出擔任投手沒有繳出優異表現，2006季中轉往外野發展打出成績，拿過7座金手套、5度最佳十人獎項，還在2014年拿下打擊王、2016年以35歲之齡成為日職史上最老盜壘王，生涯效力過歐力士隊、阪神虎。
41歲的糸井嘉男本季依舊以球員身份在球場上訓練，雖然擁有極高的身體素質與天份，但意外地沒有過單季20轟的紀錄，2014年單季19轟是生涯最多，阪神巡迴打擊教練藤井康雄認為，是糸井在肌肉的使用方法上，還有尚未被啟發的部分，以這樣的方式來說，即使41歲仍有進步的潛力。
藤井康雄在1988年曾和以40歲之齡奪下全壘打王、打點王與年度MVP等大獎的「不惑大砲」門田博光同隊。以經驗來說，藤井康雄認為即使同為超過不惑之年的糸井嘉男有可以敲超過30轟的潛力，目前阪神虎全部位置都是競爭狀態，只要能打就有機會出賽，跟年齡毫無關係。