職缺求供比創3年新高　上班族談加薪幅度有望達20%

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依產業，求供比前三高為建築營造及不動產業，平均可分到12.25份工作；住宿／餐飲服務業，平均可分到7.38份工作；批發／零售／傳直銷業，可分到7.28份工作。104人力銀行人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，受惠於房市熱潮，以及疫後內需產業持續復甦，相關產業有大量的人力需求，使得有意前往上述產業者機會多，堪稱求職最容易的產業。
而轉職薪資多少才合理？104人力銀行公共事務部協理張雅惠指出，15%是中性的參考線，因為企業認同職人薪水僅被低估11%，企業願意加薪10%留才、願意加薪12%挖角，當企業加薪13%時，職人願意留下。
相對於主管職人自認年薪被低估29%、非主管職認為被低估25%，她也提醒職人，勿以期待值漫天喊價，以免好工作離你而去，先參考職務的薪資水平和搶手程度，若屬5大搶手職務，例如：維修／技術服務類人員、工程研發類人員、操作／技術類人員、軟體／工程類人員、醫療專業人員，轉職加薪幅度可擴大到15至20%。
以行銷企劃、國內業務、軟體程式設計師這三大職務為例，若具備企業要求各項職缺應具備的三大核心能力，行銷企劃職人期待平均月薪為4.6萬、國內業務4.8萬、軟體程式設計師5.5萬，與人力銀行薪水估算對照，已是高標左右的水平。