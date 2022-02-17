救少子化危機！民眾黨籲提升托育能量、培育幼教人力入憲

邱臣遠表示，目前公設民營托嬰中心可收托量能有1萬人，但事實上收托人數僅6,715人，看似收托人數未滿，但在都會區幾乎家家都要排隊候補。其中桃園市中壢區的6家公共托育中心全數額滿，新北評鑑優等的托育中心甚至出現185名嬰幼兒排隊入園的盛況，再再顯現公設民營托育中心在都會區量能不足的問題十分嚴重。邱臣遠直言，教育部說我國幼幼班入園率已趨近「經濟合作暨發展組織」（OECD）的標準，兩歲平均入園率達33%，但OECD兩歲平均入園率近年都是45%，教育部所設的OECD目標距離真實數據差了12%，政策目標竟然採用不正確數據，想請問教育部是無知還是故意說謊？立委高虹安指出，近3年平均核定的各類科教師培育量有明顯差異，分別是幼兒園佔14%、國民小學38%、中等學校35%、特殊教育8%，但在我國明顯的少子化趨勢下，全國各級公私立學校學生人數下降、學校減班、專任教師遇缺不補等情況已持續多年，惟有幼教人力需求成長，教育部應對整體師資人力做中長期規劃。高虹安表示，幼教人員是照顧國家幼苗的重要推手，幼教工作也是相當專業的領域，常常需要課程內容與理論的結合，不僅僅只是大眾普遍認知的照顧孩子的溫飽。在中央不斷釋出補貼、地方政府加碼育兒津貼時，維持教保機構品質與人員待遇，也是重要的一環。全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛指出，2歲幼兒生理發展尚未成熟，意外事故發生率比3至5歲高出不少，多數家長也更加關切孩子的狀況，2歲專班的教保人員因此承擔較大的壓力，人員流動率極高。另外，許多基層人員反映，政府單位不重視教保人員的職業尊嚴與工作權益，沒有職場保障系統，面對高風險、低保障的職場環境，明顯較少人員願意投入。