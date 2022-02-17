7-11買咖啡爽到！「多拿一物」結帳變半價 內行天天賺錢
對上班族來說，早上可能會忘記打卡，但絕對不會漏買咖啡。7-11、全家大杯拿鐵都是55元，對於天天喝的人來說，買原價實在太傷本。網教一招7-11「隱藏喝法」，每天爽喝半價咖啡。全家超商明（18）日也將發動久違的拿鐵買一送一，小資族別錯過。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-17 11:11:23｜2022-02-17 11:12:04
每當超商發動咖啡促銷，民眾就得趕緊搶寄杯，囤起來當存糧。不過7-ELEVEN、全家近年積極轉推其他品項，大杯美式拿鐵的優惠減少許多，久久才推出一次，而且還限購1組。其實7-ELEVEN的鮮食搭配有「貓膩」，靠這招搭配就能爽喝26元的大熱拿，比半價還便宜。由於加10元可升級只有小小說明文字，藏在牌卡角落毫不起眼，省錢隱藏喝法讓網友直呼：「真的從來沒注意。」
7-ELEVEN選貼標鮮食搭配指定飲料享組合價，分為45元、55元、65元套餐，另加10元可升級成大杯咖啡。以55元套餐實際換算，選石安牧場蛋沙拉三明治39元，再加10元升為大杯拿鐵，共花65元，若扣掉三明治的錢，等於喝一杯大熱拿是26元，比原先大杯拿鐵55元半價還便宜。
如果習慣純喝咖啡不吃鮮食，全家超商明（18）天起一連三天，久違的祭出大杯拿鐵買1送1，這次不再是單品、也不是特濃，而是好久不見的經典拿鐵， 2月20日前買就加送1張大杯拿鐵兌換券，但限下周一至下周五（2/21~2/25）要換完。