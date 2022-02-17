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曾害劉德華破產！女星愛上債主兒子　嫁入豪門成32億闊太

▲陳少霞和身家32億「中國法拉利之父」李文輝婚姻幸福，育有1女。（圖／翻攝微博）
▲陳少霞和身家32億「中國法拉利之父」李文輝婚姻幸福，育有1女。（圖／翻攝微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-17 11:20:00｜2022-02-17 11:47:50

劉德華在演藝圈是出了名的好脾氣，出道40年的他擁有非常好的人緣，對於提攜後輩更是不留餘力，但如劉德華這樣的好好先生，也有「不願意提起的人」的地雷。而這位女星就是已經淡出螢光幕的女星陳少霞，陳少霞曾害劉德華破產，2人更為此撕破臉。

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45歲的陳少霞因拍攝電影《哥哥的情人》出道，曾演出過電視劇《笑傲江湖》的岳靈珊、《鹿鼎記》的雙兒、《倚天屠龍記》的蛛兒、《狀王宋世傑》的袁小燕，堪稱「小師妹專用戶」，清秀的外表和靈動的演技讓她成為當時前途最被看好的女星之一。

▲陳少霞曾PO出和劉德華的親暱合照，否認昔日師徒撕破臉。（圖／翻攝微博）
▲陳少霞曾PO出和劉德華的親暱合照，否認昔日師徒撕破臉。（圖／翻攝微博）
劉德華也看上陳少霞的潛力，當時在成立公司後，簽下陳少霞成為旗下藝人，砸了大筆資金培養陳少霞，貴為天王的劉德華更是親自指導陳少霞演戲，讓她有了「劉德華唯一女弟子」的封號。但沒想到年僅18歲的陳少霞卻因抗拒不了TVB電視台重金挖角，不顧師徒情誼直接跳槽，使劉德華公司倒閉，甚至因此破產，讓劉德華放話「不想再提到這個人」。

▲陳少霞二度嫁入豪門，如今已經是個闊太。（圖／翻攝微博）
▲陳少霞二度嫁入豪門，如今已經是個闊太。（圖／翻攝微博）
離開劉德華的陳少霞在演藝圈並沒有順風順水，還因「背叛恩師」導致形象崩壞，她2000年演完《倚天屠龍記》後，嫁給一名澳洲富商，從此淡出演藝圈，還為對方生下2個女兒，但2008年富商老公因生意失敗破產，2人因此離婚，陳少霞還曾窮到需要靠救濟金過活、到大陸拍戲幫忙還債，沒想到陳少霞最後和前夫昔日債主的兒子、「中國法拉利之父」李文輝陷入熱戀，2016年二度嫁入豪門，並生下1個女兒，現在身家超過32億，超級戲劇化的婚姻生活讓粉絲看傻眼。

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