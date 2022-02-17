桃園男謊稱台大學霸！假留學騙父母千萬 二審逆轉判無罪
桃園一位35歲郭姓男子，對父母謊稱自己是學霸，假借跳級攻讀台大、赴美留學念博士等話術，多年下來詐騙父母親近千萬元生活費與學費。郭男父母憤而提告，郭男一審遭判10月徒刑，但高等法院16日二審結果出爐，逆轉改判無罪，全案定讞。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 11:07:07
回顧本案案情，郭男自2007年起，便對父母謊稱自己跳級攻讀台大電機碩士，藉此索取學費與生活費。隨後郭男佯充學霸的人設謊言越編越大，從在台大念博士再到去美國留學念書，又自稱學成後任職於中研院研究院，需要研究經費。
就這樣一路騙到2017年，郭男父母發現事情不對，一查才發現兒子根本沒有念過台大，心寒提告。郭男父母聲稱這10來年，林林總總加起來提供的學費與生活費將近千萬，郭男也因詐欺取財，在一審時被判處10月徒刑。
不過高院在二審時表示，郭男雖然確實對父母說謊，但父母是否因此給予學費生活費、給予金額多少、以何種方式給予，卻說不清楚，只說提供郭男現金，但沒有實質的證據舉證歷年交付的款項，因此逆轉改判郭男無罪。據了解，郭男雙親也對郭男提起民事求償988萬5000元，但同樣因舉證不足，僅獲判賠16萬5000元。（編輯：倪浩軒）