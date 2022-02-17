雞蛋漲45%、蔬菜14%、衛生紙10％！藍委轟蔡政府無感

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鄭正鈐表示，散蛋價格由去年10月每台斤批發價格23.5元，一路飆漲至今年1月3日每台斤34.5元，漲幅超過45%，而每天要吃的蔬菜，去年平均物價指數都比上年漲了14.02%，連衛生紙跟尿布都要漲8到10％，各行各業輪流漲價，民眾的薪資不但追不上物價，還被物價壓得變相縮水。
鄭正鈐指出，去年1到11月工業及服務業受僱於工人數實質經常性薪資為4萬1,391元，落入負成長，年減0.05%，是近5年來首度衰退。而代表生產成本的台灣躉售物價指數，去年10月飆到14.7%，是第2次石油危機至今，40年來最大漲幅。生產成本增加，影響物價上漲，但人民的薪資卻開始衰退，日子怎麼會不苦？
根據《美麗島電子報》的調查，有高達61.6%的民眾認為經濟不好。從網路輿情觀察，「漲價」是所有經濟議題中民眾最關心的問題。鄭正鈐說，蔡政府卻忙著開放核食，沒時間顧好人民的荷包，連雞蛋都搞不定，完全不把人民的事，當作一回事。
鄭正鈐強調，蔡英文在2009年時曾說，執政團隊最重要的考量，就是國家的最大利益。「然而人民最大的利益不就是國家最大的利益嗎？」他呼籲蔡政府務必把人民的事認真當成重要的事，面對物價不斷上漲應有顧好民眾荷包的長遠之計，而非急就章貼藥膏式的應急，或是不斷裝睡、講夢話試圖催眠民眾。