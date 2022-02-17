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「我有客家優勢！」賴香伶表態挑戰民眾黨桃園市長初選

▲民眾黨立委賴香伶表態挑戰黨內桃園市長初選。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.17）
▲民眾黨立委賴香伶表態挑戰黨內桃園市長初選。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.17）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-17 11:44:05｜2022-02-17 11:46:27

年底桃園市長選舉，民眾黨祕書長謝立功、立委賴香伶將在3月進行初選民調。賴香伶今（17）日在立法院舉行記者會表示，桃園是她投入社運的第一份工作，加上自己客家人的身份，她要回饋養育她發展的一個基地，把桃園變成新興的國際城。針對與謝立功相比的優勢，賴香伶不諱言指出，「她的優勢就是客家人！」

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賴香伶今天上午在立法院受訪說明，非常榮幸能與謝立功一起角逐桃園市長初選，因為她是民眾黨不分區立委第一，所以有這樣的任務和角色，也期盼透過民主機制進行黨內改革，包括制度建立、相關程序的熟悉等。

賴香伶表示，她出身自社運，擁有行政歷練經驗，也看到政府立法良善，但執行不力的狀況，對許多公務機關有改善的期許，而優質的公務同仁需要好的執行長、政務官，打造優質政治；台灣必須要再次確認，是否已經脫離藍綠互相糾纏、攻訐、拖累的時代，「2022年第三勢力進場就是台灣民眾黨」，同時必須理解新政治挑戰更大，不能拘泥於過去、因為勝選而過去批判的地方，否則將無法有提升力量。

對於為何投入桃園市參選？賴香伶說，她就任後，黨主席柯文哲要求她負責桃竹苗行政區，苗栗是她的家鄉、新竹是她求學的地方，而桃園則是她投入社會運動的第一份工作，1995年時值連戰擔任行政院長期間推動亞太營運中心，她與桃園的倉儲運輸、海關、地勤密切互動，桃園也是勞工大縣，現在面臨輕工業轉型到科技業的過程，期盼桃園可以成為優質職場，「我也要回饋養育我學習、發展的一個基地」，把桃園變成更新興的國際城。

賴香伶進一步指出，過去客家人參與政治相對保守，她的客家身份在桃園可以得到客家鄉親肯認。媒體追問，與謝立功相比，賴香伶有何優勢？她直言不諱地說，「我身為客家人這部分比秘書長(謝立功)略有優勢一點」，而謝立功的學術專長有利他更進一步傾聽民意。


 

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