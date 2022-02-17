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中職／外野三鬼企劃最終彈　球給智傑壓軸登場

▲蘇智傑個人商品。（圖/統一獅提供）
▲蘇智傑個人商品。（圖/統一獅提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2022-02-17 11:28:54

統一7-ELEVEN獅外野三帥傑尼獅陳傑憲、蘇智傑、林安可，近幾年帶領獅隊重返榮耀，無論在打擊、守備均穩定優異表現，每年各項表現持續進化，也成為獅子軍先發選手之要角，球場上表現攻擊數據繳出鬼神般亮眼成績，也是敵隊投手最頭痛的打擊角色，也被球迷戲稱為「外野三鬼」。

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連續兩天Unilions推出「統一獅外野三鬼企劃」，GOT YOUR BACK球員品牌首發推出陳傑憲及林安可系列，展現個人特色及潮流設計獲得球迷好評迴響及肯定。今日萊恩酷LIONCREW公佈三部曲，由球給智傑蘇智傑壓軸登場。

2017中職季中選秀，獅隊以第一指名選進蘇智傑正式加盟，亮眼成績扛下獅隊中心棒次，2019及2020年連續兩年獲得中職最佳外野金手套及最佳第十人外野手獎項，生涯累積成績達成，去年3月達成生涯百轟里程碑，未來將有機會挑戰生涯千安、百轟、百盜，打者三項榮耀紀錄。

Unilions「統一獅外野三鬼企劃」，GOT YOUR BACK球員品牌三部曲推出球給智傑蘇智傑專屬品牌視覺設計，Logo以智傑的Ｃ.C 字符、棒球、八角星、羽冠與微笑構成，其中​八角星圖騰是阿美族最具代表性的圖騰之一​，象徵宇宙星辰的力量守護在球場，而羽冠則有應如老鷹般的快捷、敏銳、俐落的寓意​，位於中間的棒球除了形似微笑外也呼應經典口號 ⌜球給智傑⌟，將這些元素組合而成的本壘板輪廓代表著智傑不容忽視的得分能力。

聊到本次推出系列商品， 蘇智傑表示：「平常就有穿帽Ｔ習慣，這次推出的是水洗帽Ｔ，整體感覺充滿仿舊感及古著風格，非常有特色希望大家會喜歡，可以穿著本系列商品一起進場為我加油。」話說蘇智傑今年目標期許，加盟球隊到現在尚未拿過打擊個人獎項，很期待自己能夠拼出好成績，但最重要的還是希望帶領球隊一起拿下總冠軍。」

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