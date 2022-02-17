北市萊豬自治條例將釋憲　國民黨團呼籲別護航

台北市議會國民黨團日前針對萊豬進口議題，增列自治條例，明定禁止含乙型受體素（瘦肉精）之豬肉及相關產製品於北市販售，不過卻遭到行政院函告無效。議會國民黨團也在去年年初也提出釋憲，歷經一年才敲定憲法法庭開庭時間。國民黨團今（17）日上午也召開記者會，呼籲憲法法庭應公正公平的審判，勿淪為政府打手。
記者丁上程／台北報導
2022-02-17 11:38:59
針對釋憲案開庭一事，市議會國民黨團書記長王欣儀表示，憲法法庭擬定的言詞辯論「爭點題綱問題」，竟然納入了行政院「未自行列入」的函告無效理由，等於是自行幫行政院添加內容，此舉已違背司法機關適用法律的重要原則「不告不理」。王欣儀強調國民黨團希望法界人士、專家學者能給予公評，也請全民共同參與、聲援，讓萊豬釋憲案能得到公平、公正的審判結果。
王欣儀說，憲法法庭認為北市議會自訂的自治條例，違反憲法第107條第11款「國際貿易政策由中央立法並執行」規定，構成「國際法」之國際貿易障礙。但自治條例內容是「禁止含有瘦肉精之豬肉在市內販售」，換句話說根本沒有牽涉到國際間進出口相關事務，為何會牴觸國際法？
「憲法是國家的基石，憲法法庭更是國家憲政制度的最後捍衛者。」王欣儀說，本應嚴守權力分立原則，不應存有任何偏頗，違憲審查程序更不應容有任何瑕疵。台北市議會已經正式提出訴狀聲請排除上述實體爭點問題，希望憲法法庭能夠採納，以維護司法權獨立自主性，及國人對憲法法庭客觀公正的高度期望。