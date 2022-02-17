COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

產業移工轉中階技術人力　不得超過核配比率25%

▲移工轉換中階技術人才有上限，每位雇主不得超過移工核配比例25%。（示意圖／shutterstock）
▲移工轉換中階技術人才有上限，每位雇主不得超過移工核配比例25%。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-17 12:03:39

《四方報》報導，行政院今（17）日召開院會，討論勞動部「移工留才久用方案」，除了對產業類別、薪資及技術門檻有所限制外，對中階人才申請比例也有規定上限，每位雇主不得超過移工核配比例25%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良於記者會中說明，「移工留才久用方案」之雇主申請資格與聘僱移工條件相同，符合資格之移工由雇主申請聘僱，每次許可3年。針對名額核算，基於保障國人就業，產業類雇主申請中階人力名額不超過移工核配比率25%，例如雇主核配移工100人，中階人力就不得超過25人。此外，移工、中階人力及外國專業人才合計不得超過總員工50%，例如雇主聘僱員工100人，其中移工+外國專業人才+中階人力最多合計不得超過50人。

移工則需在台工作滿6年才可申請轉換為中階技術人力，產業類移工每月經常性薪資應達到$3.3萬元以上，或年總薪資達到50萬元以上；機構看護每月經常性薪資應達到2.9萬元以上，家庭看護每月薪資應達到2.4萬元以上，同時也須達到一定技術門檻認定。中階技術外國人在工作滿5年後、符合每月總薪資5萬500元以上，或取得乙級專業技能證明，即可申請永居。

蔡孟良指出，依照主計處調查，國內缺工情況持續擴大，在去年達到13.1萬人，礙於移工在台工作受到時間限制，工作6年以上人數逐年遞減，佔移工總數僅33.7%，9年以上移工更驟降至11.7%。面對日本、新加坡積極延攬外國中階技術人力，祭出相當具競爭力的條件吸引移工，尤其台灣培養的人力更是他們主要的延攬對象，因此必須放寬移工申請永居條件，留下移工人才。

行政院政務委員兼發言人羅秉成也表示，在台移工逼近70萬人，為我國不可或缺的勞動力，在台灣疫情下經濟逆勢成長背景下，將需要更多生產力和勞動力，而移工長期從事本勞不願從事的工作，實屬難能可貴，更在雇主訓練下熟悉台灣環境、具備專業技術、成為中階人才，是國家、企業努力培養出來的。

他表示，現在全球都在搶人才，日、韓都祭出優惠條件，而台灣受限過去法令，要求在台工作滿一定期限之移工必須離台，台灣變成在幫其他國家養成人才，「非常不划算」，希望此政策推出後，能展現出台灣的友善，並受到產業歡迎，盼於4月正式上路。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀