產業移工轉中階技術人力　不得超過核配比率25%

《四方報》報導，行政院今（17）日召開院會，討論勞動部「移工留才久用方案」，除了對產業類別、薪資及技術門檻有所限制外，對中階人才申請比例也有規定上限，每位雇主不得超過移工核配比例25%。
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移工則需在台工作滿6年才可申請轉換為中階技術人力，產業類移工每月經常性薪資應達到$3.3萬元以上，或年總薪資達到50萬元以上；機構看護每月經常性薪資應達到2.9萬元以上，家庭看護每月薪資應達到2.4萬元以上，同時也須達到一定技術門檻認定。中階技術外國人在工作滿5年後、符合每月總薪資5萬500元以上，或取得乙級專業技能證明，即可申請永居。
蔡孟良指出，依照主計處調查，國內缺工情況持續擴大，在去年達到13.1萬人，礙於移工在台工作受到時間限制，工作6年以上人數逐年遞減，佔移工總數僅33.7%，9年以上移工更驟降至11.7%。面對日本、新加坡積極延攬外國中階技術人力，祭出相當具競爭力的條件吸引移工，尤其台灣培養的人力更是他們主要的延攬對象，因此必須放寬移工申請永居條件，留下移工人才。
行政院政務委員兼發言人羅秉成也表示，在台移工逼近70萬人，為我國不可或缺的勞動力，在台灣疫情下經濟逆勢成長背景下，將需要更多生產力和勞動力，而移工長期從事本勞不願從事的工作，實屬難能可貴，更在雇主訓練下熟悉台灣環境、具備專業技術、成為中階人才，是國家、企業努力培養出來的。
他表示，現在全球都在搶人才，日、韓都祭出優惠條件，而台灣受限過去法令，要求在台工作滿一定期限之移工必須離台，台灣變成在幫其他國家養成人才，「非常不划算」，希望此政策推出後，能展現出台灣的友善，並受到產業歡迎，盼於4月正式上路。