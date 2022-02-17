怕得罪中國市場？火箭隊買下坎特隨即釋出 外交部不評論
美國職籃（NBA）前塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）在交易截止日被賣到火箭隊，數日後遭到釋出，成為自由球員。外界質疑坎特經常批評中國違反人權，火箭隊疑似怕得罪中國市場而將他釋出。外交部今（17）日表示，由於不知道中國是否有跟球團施壓，因此不便評論。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-17 12:32:57｜2022-02-17 12:34:31
外交部今日例行記者會上，北美司司長徐佑典答覆媒體提問表示，外交部基本上感謝坎特對台灣的支持，他也選擇跟民主、自由站在同一邊，也會持續捍衛得來不易的民主和自由。因為外交部沒資訊中國是否向NBA球隊施壓，所以不予評論。
火箭隊過去積極拓展中國市場，曾經以狀元籤選取中國中鋒姚明，一度成為在中國最知名的NBA球隊。但前總管莫瑞（Daryl Morey）在2019年因香港事件發言而引起爭議，最後莫瑞也離開了火箭球團。
土耳其裔的坎特在NBA征戰11年，打過6隻球隊，他原名恩尼斯．坎特（Enes Kanter），去年入籍美國時姓氏加入「自由」（Freedom），改名為Enes Kanter Freedom。坎特先前不只批評土耳其政府侵犯人權，還點名從NBA轉戰中國職籃(CBA)的林書豪對極權國家違反人權行為漠視。坎特甚至在接受美國媒體訪問時，大讚台灣是美麗的國家，還說「蔡英文總統是我的英雄」，表達愛台灣的心情。
日前坎特與薛洛德（Dennis Schroder）一起被交易到火箭隊，他本季在塞爾提克隊出賽35場只有3.7分、4.6籃板。近幾年連續被尼克、拓荒者、塞爾提克賣出。