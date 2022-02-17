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特企／2022中臺灣元宵燈會　守護土地與生態共舞

▲「2022中台灣元宵燈會」展至2月20日止，活動期間歡迎全國及市民朋友一起參與這場盛會，熱鬧過虎年。（圖／資料照片）
▲「2022中台灣元宵燈會」展至2月20日止，活動期間歡迎全國及市民朋友一起參與這場盛會，熱鬧過虎年。（圖／資料照片）

本報訊

2022-02-17 12:23:23｜2022-02-17 12:23:51

2022中臺灣元宵燈節2月12日，在臺中市文心森林公園正式登場，主燈高達十米的「臺中虎爺」一亮相驚豔全場，每到夜晚都吸引超過上萬人駐足拍攝。今年中臺灣燈會以活躍的城市脈動及都市與生態共舞為發想，並結合傳統花燈手藝規劃五大燈區，22組的動態燈組，各具特色別出心裁。

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邁向第22年的中臺灣燈會，強調元宵燈會的初心，以傳統花燈製作各燈區主題，不僅達到環保，也讓民眾感受到傳統燈節手作的溫度，讓日益失傳的傳統手藝得以傳承，更在佳節時期讓孩子們看見先人的的智慧。

主燈「臺中虎爺」更深藏意涵，採用森林元素，樹木煙囪燈群描繪出城市發展與生態復育的共生共榮樣貌。主燈秀更深藏的對土地尊重的意涵，一開始象徵工業革命的煙霧瀰漫，大地一片漆黑，而在煙霧散去後，大地甦醒生意盎然，森林燈光慢慢亮起，代表著臺中的山櫻花也優雅綻放。最後一段虎爺亮起轉動著身體，雙手緩緩地舉起象徵著守護森林擁抱自然。此刻，原本的煙囪也巧妙的幻化成美麗的樹。不僅如此，本次主燈秀特別以「互動式體驗」邀請民眾走進燈群，置身繽紛的光環境，配合有層次的音樂設計搭配森林意境，讓民眾沉靜在森林之美。

今年總共有五大燈區，22多組的動態燈組，每一區都代表著臺中獨有的特色。「52海洋」巨大的虎鯨也是本次的亮點之一，同時訴說著52赫茲故事喚起對海洋的保護，隨著海浪的樂聲搖擺著尾巴，和大眾一起擁抱臺中海岸線。「大地糧心」由臺中的蔬果組成超萌可愛的踢踏舞團，和大地的脈動與音樂，踢踏著清脆分明的節奏是大地回饋的美妙聲音。蒸氣龐克風的「光速世界」，以鐵件建構出機械人的身體，結合傳統紮燈工法，科技樹底下齒輪轉變成未來科技的符號象徵，彷彿像是一座通往未來世界的入口，更象徵著中部機械業轉化成科技重鎮意涵。幾何造型的「與生態共舞」以城市建築線結合森林樹木、生物，創作出生態城市共榮的入口意象。超級KUSO區「虎假虎威」用創意顛覆你的想像力。

「2022中台灣元宵燈會」展至2月20日止，活動期間歡迎全國及市民朋友一起參與這場盛會，熱鬧過虎年。更多活動詳情及活動訊息，歡迎至臺中觀光旅遊網查詢。

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