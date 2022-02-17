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避國家核心關鍵技術遭竊　政院修法防科技間諜　

▲法務部檢察司長林錦村說明《國家安全法》修正草案的重點。（圖／記者王敏旭攝，2022.02.17）
▲法務部檢察司長林錦村說明《國家安全法》修正草案的重點。（圖／記者王敏旭攝，2022.02.17）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-17 12:15:15

行政院今（27）日拍板《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案及《國家安全法》修正草案，除了建立國家核心關鍵技術業務人員的赴陸審查機制，也增訂「經濟間諜罪」、「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，採事前預防、事後嚴懲，防止防科技間諜出現。

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行政院長蘇貞昌指出，高科技產業是台灣重要經濟命脈，近年來紅色供應鏈滲透台灣產業情形愈趨嚴峻，以各種手段磁吸我國高科技人才，竊取國家核心關鍵技術。

蘇貞昌說，不少有刻意規避我國法律規範，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來台投資等情事，對台灣資訊安全、經濟利益、產業競爭力，與國家安全等，均造成相當危害，有必要立法建立完善國安防線。

陸委會法政處長蔡志儒說，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，將針對受政府委託、補助或出資達一定基準，從事核心關鍵技術業務的人員，建立赴陸審查機制，違者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

蔡志儒表示，針對陸資假藉人頭違法來台投資，或陸企違法在台從事業務活動，明確規範人頭為處罰對象。未經許可在台設分公司或辦事處，違者可處3年以下有期徒刑；將名義提供他人使用者，可處12萬以上、2500萬以下罰緩。

行政院發言人羅秉成表示，赴陸審查對象必須是接受政府委託，且有一定規模才要需要管制，若是企業自己發展則由企業自己保護。企業也不用擔心國家會調取機密內容，只要客觀表示相關技術即可。

另外《國家安全法》修正草案也增訂「經濟間諜罪」與「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，並且採二級二審，而第一審管轄權為「智慧財產及商業法院」與「高等法院」。

法務部檢察司長林錦村說，經濟間諜罪可處5年到12年、併科罰金最高1億元；國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪可處3年到10年、併科罰金最高5000萬元。

羅秉成舉例，台積電技術領先全球，現在2奈米是重中之重，經過法律授權後認定國家核心關鍵技術，就不能用原來《營業秘密法》，《國家安全法》增訂2罪就是層級化處理，這是面對境外敵對勢力，保護國家安全的必要。

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