苗栗「砂石場家族群聚」擴大！再增公婆2人陰轉陽確診
苗栗縣長徐耀昌今（17）早宣布，由高雄砂石場員工過年期間返鄉竹南鎮探親引發的家庭群聚事件，再新增2人確診，分別為案19622的公公與婆婆，兩人都是80幾歲高齡，採檢Ct值為19.6與16.7。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 12:35:21
苗栗縣政府表示，兩人在昨天都出現流鼻水及頭暈等症狀，送至醫院採檢後陽性確診。兩人之前因家人確診後已被匡列隔離，且兩人均年事已高，本來就甚少有公共場所足跡。兩人新增確診後，疫調再匡列接觸者4人，本波苗栗本土疫情自2月12日迄今共9人確診，皆為竹南鎮家庭群聚。
苗栗縣政府強調，近日有民眾在通訊軟體上流傳苗栗市南苗市場、職場多人確診等訊息，為不實消息，確診個案以縣府公告為準，請民眾勿散播不實謠言。衛生局呼籲民眾勿再散布不實謠言，否則依傳染病防治法第63條最高可處300萬罰鍰，或3年以下有期徒刑、拘役。
另外苗栗縣政府在竹南鎮大厝里活動中心開設社區PCR免費篩檢站，呼籲如有暴露風險健康疑慮者，盡快前往篩檢。（編輯：倪浩軒）
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