報廢多年聯勤招待所 將變身社福基地「新舊共融」

報廢待拆逾7年的台中市聯勤招待所，順應民意，將依照「局部保存、新舊共融」原則，變身為社福基地，規劃台中市最大公托，並納入親子館、長青基地、婦女基地等福利設施，使用對象兼顧幼兒、婦女、志工與長者外，也將規劃聯勤招待所展示空間，讓民眾了解聯勤招待所原有樣貌及歷史記憶。
記者金武鳯/台中報導
2022-02-17 12:36:59
為讓更多市民了解建物設計和空間規劃，社會局去年12月27日在西區區公所召開說明會，並提前在12月15日公告訊息於社會局官方網站，廣邀民眾參加。當天包含在地居民、里長、社區發展協會、立委服務處代表、議員、市政顧問等約70人參與，社會局同時邀集交通局、建設局和文化局代表，回應樹保和文資議題。
社會局說明，聯勤招待所在104年國防部移撥給市府前已經報廢待拆，林前市長時期規劃興建地上9層、地下3層NPO基地，經過近2年規劃設計，後來民眾提報登錄為歷史建築，再暫緩1年左右。108年經文資審議會專家學者審議達成共識，認為未達「文化資產保存法」基準，因此不指定為古蹟或登錄為歷史建築與紀念建築；此外，經專家學者會勘評估結果，招待所內的樹木未符合老樹公告列管標準。
社會局強調，盧市長積極因應推動，傾聽在地居民聲音，兼顧各方需求，依照「局部保存、新舊共融」原則，為全數保留樹木，因此縮減基地面積和樓層，保留部分舊空間，以更多元的服務推動各項社會福利，在興建社福設施空間、推動社會福利發展及聯勤招待所歷史記憶保留間，終能取得平衡點。有關「非營利組織與志工發展中心」最新進度，將公告在社會局官方網站（https://www.society.taichung.gov.tw/13710/14045/1986017/1692240/post