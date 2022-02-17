報廢多年聯勤招待所 將變身社福基地「新舊共融」

報廢待拆逾7年的台中市聯勤招待所，順應民意，將依照「局部保存、新舊共融」原則，變身為社福基地，規劃台中市最大公托，並納入親子館、長青基地、婦女基地等福利設施，使用對象兼顧幼兒、婦女、志工與長者外，也將規劃聯勤招待所展示空間，讓民眾了解聯勤招待所原有樣貌及歷史記憶。

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為讓更多市民了解建物設計和空間規劃，社會局去年 12 月 27 日在西區區公所召開說明會，並提前在 12 月 15 日公告訊息於社會局官方網站，廣邀民眾參加。當天包含在地居民、里長、社區發展協會、立委服務處代表、議員、市政顧問等約 70 人參與，社會局同時邀集交通局、建設局和文化局代表，回應樹保和文資議題。

▲為讓更多民眾了解報廢多年聯勤招待所，將變身社福基地「新舊共融」規劃案，社會局舉辦說明會出席踴躍。（圖／台中社會局提供）