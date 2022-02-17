COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

五倍券還沒花完？網傳變1.5倍「係金A」　連去超商也能用

▲五倍券還沒花完的人有福了，到這些合作店家消費，由勞動部加碼50%，等於免抽籤放大1.5倍。（圖／NOWnews資料照片）
▲五倍券還沒花完的人有福了，到這些合作店家消費，由勞動部加碼50%，等於免抽籤放大1.5倍。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-17 13:50:43｜2022-02-17 14:06:35

五倍券還沒花完的人有福了，LINE群組瘋傳：「勞動部把五倍券放大為1.5倍」，用200元可買300元商品，若是ALL IN 5000元，就能選購7500元商品。據了解，這並不是假消息，係金A！只是過去民眾都沒注意到。靠一招聰明用法，真的能把五倍券變更大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（16）日起LINE群組頻頻出現五倍券放大消息，訊息內容為「勞動部把五倍券，變大為1.5倍，不用抽籤、人人有獎。」內容提到民眾持五倍券至合作店家消費，依消費使用五倍券的額度，現場加碼50%，成為1.5倍購物金。

▲LINE瘋傳五倍券變大1.5倍的好康「係金A」。（圖／記者黃韻文攝）
▲LINE瘋傳五倍券變大1.5倍的好康「係金A」。（圖／記者黃韻文攝）
例如200元五倍券可買300元商品、500元五倍券可買750元、1000元五倍券買1500元，如果一口氣用掉五倍券5000元，店家現場加碼2500元，共可選購7500元商品。據了解，這並不是假訊息，而是勞動部協助受疫情影響的弱勢單位，為了鼓勵民眾前往消費，因此免抽籤加碼優惠50%。

勞動部指出，「好康助弱勢」活動至4月30日，紙本券或數位綁定均適用，包含勞動部輔導的多元培力單位、創業貸款店家及庇護工場等，全台共1500個店家可加碼消費，微型創業範圍涵蓋寵物店、咖啡店、髮廊、早午餐等店家在列。

▲合作店家名單中可見由身障團隊經營的便利商店。（圖／翻攝社會經濟入口網）
▲合作店家名單中可見由身障團隊經營的便利商店。（圖／翻攝社會經濟入口網）
民眾可至活動官網查詢店家地圖，以台北市內湖區、松山區、南港區來看，除了有庇護工廠可以買食品糕點，其中不乏零售業，像是由身障團隊經營的全家超商。而開創友善職場的神腦國際也在合作店家名單中，不過《NOWnews今日新聞》記者去電詢問，業者表示五倍券不能用來維修、買手機，限消費指定商品，民眾在出發前不妨先去電確認。

全家超商也回應《NOWnews今日新聞》，在合作店家清單中的門市都可使用，不過礙於收銀機設定限制，無法直接加碼回饋，經衛福部同意改送等值贈品，目前是用五倍券消費200元，送兩包抗菌濕紙巾（市價110元）、消費500元送傳玻者馬克杯（市價350元）。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀