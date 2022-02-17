五倍券還沒花完？網傳變1.5倍「係金A」　連去超商也能用

我是廣告 請繼續往下閱讀
例如200元五倍券可買300元商品、500元五倍券可買750元、1000元五倍券買1500元，如果一口氣用掉五倍券5000元，店家現場加碼2500元，共可選購7500元商品。據了解，這並不是假訊息，而是勞動部協助受疫情影響的弱勢單位，為了鼓勵民眾前往消費，因此免抽籤加碼優惠50%。
勞動部指出，「好康助弱勢」活動至4月30日，紙本券或數位綁定均適用，包含勞動部輔導的多元培力單位、創業貸款店家及庇護工場等，全台共1500個店家可加碼消費，微型創業範圍涵蓋寵物店、咖啡店、髮廊、早午餐等店家在列。
民眾可至活動官網查詢店家地圖，以台北市內湖區、松山區、南港區來看，除了有庇護工廠可以買食品糕點，其中不乏零售業，像是由身障團隊經營的全家超商。而開創友善職場的神腦國際也在合作店家名單中，不過《NOWnews今日新聞》記者去電詢問，業者表示五倍券不能用來維修、買手機，限消費指定商品，民眾在出發前不妨先去電確認。
全家超商也回應《NOWnews今日新聞》，在合作店家清單中的門市都可使用，不過礙於收銀機設定限制，無法直接加碼回饋，經衛福部同意改送等值贈品，目前是用五倍券消費200元，送兩包抗菌濕紙巾（市價110元）、消費500元送傳玻者馬克杯（市價350元）。