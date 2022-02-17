巴戈遺照綻放笑顏　親友淚揭選用原因

綜橫演藝圈60年的資深藝人巴戈，去年9月診斷出胰臟癌，一直積極持續治療中，2月15日住進台北長庚醫院後，隔日病危辭世，令眾多親友、粉絲感到不捨。經過家族投票後，選了一張巴戈綻放笑顏的照片作為遺照，選用原因是「因為第一眼看到，就覺得他很開心樂觀溫暖」！





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▲好友紀寶如（右）透露，巴戈即使罹患癌症仍心繫公益活動。（圖／台灣優質生命協會提供）

▲巴戈（左）不只自己投入公益，更邀請好友謝玲玲參與募款活動。（圖／台灣優質生命協會提供）

巴戈8歲當上童星，32歲奪下金鐘獎，主持過《強棒出擊》、《雙星報喜》、《就在今夜》等精彩節目，帶給觀眾無限歡笑，退休後也積極投入公益活動，為許多年長藝人送上溫暖，常常出現好友聚會上的他，去年診斷出胰臟癌後，便鮮少現身，10月在劉福助的81歲壽宴上，他雖身形暴瘦，依舊露出爽朗笑容，毫無病態，網友還稱讚他保養得真好。





▲巴戈（中）和好友向娃等人巡迴全台做公益。（圖／台灣優質生命協會提供）

▲巴戈（右二）前年將台灣優質生命協會理事長的重任，交給好友方芳芳（中）接手。（圖／台灣優質生命協會提供）

▲巴戈（右）探訪獨居老人，以實際行動付出關懷。（圖／台灣優質生命協會提供）

巴戈自2008年起接受好友紀寶如邀請，在台灣優質生命協會擔任常務理事及理事長，號召娛樂圈等藝人共襄盛舉，舉辦各項公益活動，2020年更親自邀請好友方芳芳擔任現任理事長。協會祕書長紀寶如表示，這14年來巴戈從第一線獨老探訪，到各大活動與募款上不遺餘力、親力親為，即便罹癌後身體狀況不佳，仍掛心各項公益活動，很感佩他的付出，更對摯友辭世相當心痛。巴戈靈堂將於2月18日上午10時於麗緻生命會館民權館開放，並將在2月25日第一殯儀館景行廳舉行告別式。





▲巴戈（中）做公益跑第一，常跑遍全台辦活動。（圖／台灣優質生命協會提供）