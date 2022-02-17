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蘭姆酒事件　立院法制局建議︰外交部應設專責基金

▲台灣菸酒公司接收遭到中國退貨的立陶宛蘭姆酒，重新貼標裝盒後全台開賣。提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！(圖／記者李春台攝，2022.01.22)
▲台灣菸酒公司接收遭到中國退貨的立陶宛蘭姆酒，重新貼標裝盒後全台開賣。提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！(圖／記者李春台攝，2022.01.22)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-17 12:56:23｜2022-02-17 12:57:01

立陶宛去年允許台灣於維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，但事後慘遭中國貿易報復，使得一批2萬多瓶的蘭姆酒無法通關。面對中國對立陶宛經濟上的報復，台酒公司出手，霸氣全部買下。立法院法制局報告認為，台酒協助政府解決外交困境，但運作應制度化，建立績效監督機制，並建議外交部研究成立專責基金，來因應涉外事件緊急需要。

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外交部今（17）日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，面對中國持續以政治與經濟方式威脅逼迫立陶宛，立國政府與人民還是堅定捍衛國家主權、民主自由制度，決定繼續深化與台灣的各領域交流合作，外交部深表感謝，我國政府與人民也將繼續同心協助立陶宛渡過難關、共同因應挑戰，彰顯台灣與立陶宛站在一起的決心與民主國家的團結精神。

歐江安指出，為有效協助立陶宛應處中國政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴經濟投資連結，國家發展委員會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業；此外，我國公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，來表達對立陶宛的支持。

外交部表示，我國政府及人民非常珍視台灣與立陶宛的友誼，以及兩國在國際間共創的良善循環。外交部注及並歡迎各項具有建設性的建言，並將持續積極研議透過可行方式與管道，協助立陶宛應處中國的霸凌行徑，並強化自由民主陣營的韌性與繁榮。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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