冬奧奪金被捧為公主！滑雪甜心谷愛凌　高EQ閃過混血爭議

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滑雪甜心被捧為天才少女 一舉一動竄上熱搜
谷愛凌在北京冬奧期間被封為「最強學霸天才美少女」，最風光無限的那一天是2月8日，她在自由式滑雪女子大跳台決賽中展現了「空中轉體4圈半」技驚全場，以3回合總分188.25的成績奪得人生中首面冬奧金牌，也是中國的第3面金牌，得知成績當下更跪地痛哭。
雙重國籍爆爭議 代言照樣接到手軟
谷愛凌的母親谷燕來自北京，是中國第一代移民，父親為美國人。18歲的谷愛凌2003年出生在加州舊金山，也是在美國挖掘自己對滑雪運動的熱愛後接受美國隊訓練與比賽。
2020年12月11日，她在美國SAT考試中拿到1580分，離滿分1600只差20分，排進了全美0.4%，憑真本事敲開了史丹福的大門，不僅成了媽媽谷燕的校友，也成就了她「學霸天才滑雪甜心」的人設。
在母親悉心栽培下，她會說一口流利的中英文，媽媽谷燕從小就會告訴她，作為一個中國人，去哪兒都不應該忘了根，於是2019年6月，谷愛凌在新浪微博宣布將「代表中國」出賽，然而在不承認雙重國籍的中國，擁有美國籍公民身份的谷愛凌更得如履薄冰般的小心應對身分帶來的敏感爭議，而在近年來她對外的表現上可以發現，美國華裔「歸化」的谷愛凌，擁有的不只是高強的學經歷與滑雪技巧，就連公關技巧與EQ都比許多演藝圈人物還要高。
除了在記者會上被問及國籍時，豪語「在中國是中國人，在美國是美國人」，她也巧妙迴避了自己的國籍爭議，甜笑回應記者「我覺得體育可以團結所有人，體育不需要和國籍掛關係，我們所有的人在這裡，就是為了希望可以不斷地去拓展人類的極限。」
此外，她也在中國採訪節目上邊操著一口流利的京片子，邊稱自己最愛北京烤鴨，「（烤鴨）有點像是我的性格，你可以做成很多不同的方式，而且每個人都可以做成他們喜歡的口味」，出現在公眾視野進行自我介紹時也會說「我是愛凌，一個中國女孩」、「我在美國和中國的時候都會很自在」。
如此高超的公關應對，加上本身的運動明星光環與模特兒外貌底子，讓她在為國際品牌代言上無往不利，根據公開資料顯示，谷愛凌代言跨足了運動品牌、服飾、食品等各大領域，目前代言品牌數量逾20家，其中包括雅詩蘭黛（Estee Lauder）、維多利亞的祕密（Victoria's Secret）、凱迪拉克（Cadillac）、路易威登（LOUIS VUITTON）、蒂芙尼（Tiffany & Co）、IWC萬國錶等。
時至今日，谷愛凌一個新代言的費用，稅後在250萬美元左右，相當於人民幣1500多萬元，《BBC》報導亦指出，谷愛凌透過為知名品牌代言展現她的商業潛力。在她的商業合約中包括中國銀行、中國移動和零售平台京東。中國《新京報》估計，2021年，她應該是僅次於日本網球球星大坂直美和美國網球高手小威廉斯的全球第三高收入的女性運動員，光是靠著替超過20家企業代言，年收入就可超過2億元人民幣（3140萬美元、新台幣8.74億元）。
何不食肉糜？狂閃中國網路自由限制、彭帥等敏感話題
除了雙重國籍身分敏感，身為「代表中國」出賽的選手，谷愛凌也難免碰上許多爭議性話題，例如在中國包括Instagram、Twitter、Facebook，以及WhatsApp等許多社群平台都被禁止使用，但在北京冬奧舉行期間她卻仍在Instagram上Po出數張照片，遭到質疑「為什麼妳做為中國公民能得到特殊待遇？這不公平，妳能為那些沒有網路自由的中國人發聲嗎？」
對於網友的質疑，谷愛凌僅淡然回應「任何人都能在APP Store免費下載VPN」，此番宛如晉惠帝「何不食肉糜」的發言，也讓許多網友無奈表示谷愛凌對於中國公眾的困境理解不足，受到官方媒體和公眾追捧卻無視了14億中國人的生活現實。
此外，同為運動明星卻因為自爆與中共高層不倫關係而神隱許久的彭帥，也與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）共同見證了谷愛凌的奪金時刻。當《美聯社》問及是否與國際社會一樣關注彭帥的人身安全時，谷愛凌又圓滑的迴避了問題，並稱「真的很高興」、「很榮幸」，看到主要運動項目明星來觀看像自由式滑雪這樣的小眾運動，「真的很感激她，如此快樂健康地，在這裡重新從事活動」，再一次用行動與話語證明了想要在中國成為體壇明星必須擁有的不只是高超技巧或姣好外貌。