「3+11報告呢？」　民眾黨議員參選人批監察院成政治打手

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民眾黨松山信義區議員參選人楊寶楨表示，監察院不叫東廠，什麼叫東廠？「去年六月監察院要啟動3+11調查，調查到哪裡去？」楊寶楨痛批，中央政府只會甩鍋，行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中只會說3+11跟800條人命有什麼關係，結果監察院也不敢調查，還硬要把帽子扣在台北身上，「請問現在桃園、高雄疫情嚴重，側翼網軍全部都不見了，只有雙北疫情嚴重要被扣帽子，非常不公平。」
北市府前副發言人、民眾黨士林北投區議員參選人黃瀞瑩則表示，北市府在疫調上絕對沒有懈怠。黃瀞瑩回憶疫情發生當時，走進台北市副市長黃珊珊辦公室，牆上有一面大地圖，把所有北農攤販、編號、賣的東西標記，「所以根本不可能有疫調懈怠的情況發生。」黃瀞瑩強調，不知道本質的人其實是快樂的，不知道本質又假裝不知道真相的人，真的很幸福。
同樣身為前副發言人的民眾黨中山大同區議員參選人林珍羽說，民進黨政府一直提出訴求就是廢除監察院，因為監察院被詬病就是淪為執政黨下的政治打手，監察院請不要借刀殺人。而黃珊珊前幕僚、民眾黨南港內湖區議員餐人人陳宥丞則大酸監察院，是不是要把門前的牌匾改成「民進黨中正區分部」還是網軍分支？呼籲民進黨不要傷害民主自由成果。