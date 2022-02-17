政府急買日本雞蛋　李德維轟：非得從禽流感疫區進口？

我是廣告 請繼續往下閱讀
黨團書記長萬美玲表示，農委會在補助撒錢解決不了眼前國內蛋荒問題，進口雞蛋當然也不失個方法，但是從禽流感疫區的日本進口雞蛋，國民黨團表達強烈反對的立場。萬美玲指出，日本禽流感問題相當嚴重，農委會在2020年11月5日將日本從非禽流感疫區移除，並公告禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品及含禽鳥類成分之肥料禁止輸台。這份公告在昨天之前仍在農委會防檢局網站上刊登著，請業者及民眾務必遵守相關公告及規定，以免造成不必要的損失，並維護我國家禽業安全。
萬美玲表示，農委會防檢局的公告相當清楚，農委會居然公布將開放日本雞蛋進口，讓國人感到匪夷所思。農委會昨天晚間對外的解釋「過去用國家，現在已區域專案進口，並做為禁止的規範」，萬美玲強烈質疑，即便農委會要更改規範的範圍或區域，是不是也該公告讓國人知道？同時移除之前禁止輸台公告，重新再公告一次嗎？顯然農委會並沒有這麼做，一面禁止進口，一面又特許專案進口，難道農委會「只許州官放火，不許百姓點燈？」會不會蛋荒問題還沒解決，又造成國內家禽業者的損失？
根據日本農林水產省公告顯示，從今年2月10日到3月31日「暫時恢復向台灣出口帶殼禽蛋」，萬美玲質疑，如果日本真的將禽流感獲得控制，可以放行出口到台灣，為何只到3月31日？而不是直接從疫區除名，不再管制？難道日本的禽流感是有限定時間？有空窗期？因為台灣需要日本雞蛋進口解決蛋荒問題，所以就沒有禽流感？日本2月10日公告恢復帶殼蛋出口，我國農委會在2月16日宣布進口日本雞蛋，難道是跟日本先講好了？但卻沒有向國人先說明？也沒有在農委會防檢局公告上做更正，片面宣布進口日本雞蛋決定，國民黨團絕對無法接受農委會的做法。
首席副書記長李德維表示，因為農委會的失政失能，導致國內發生離譜的蛋荒問題，竟然趁火打劫、混水摸魚讓還是禽流感疫區的日本，以及核災區福島地區的雞蛋堂而皇之入台，國民黨團向農委會提出最嚴重的抗議！李德維指出，農委會對外解釋，「食品不會跑到牧場，是專案進口，有區域劃分」，難道對其他有禽流感疫區國家的農林產品、甚是有狂牛症國家的產品，有用區域劃分嗎？
李德維質疑，難道日本雞蛋就不是從牧場、農場出來的？農委會不要讓缺蛋危機，演變成另一場危機，不該病急亂投醫，根據WHO、OIE（世界動物組織）統計，截至2022年2月17日，亞洲地區仍有中華民國、日本、韓國、香港、越南、印度、印尼仍受禽流感影響，難道農委會不能從其他非疫區的國家或地區進口雞蛋？顯然，農委會在跟國人溝通宣布之前，已經和日本講好進口，在所謂的EUA時間裡，3月31日以前，日本有禽流感區域的雞蛋可以輸台，國民黨團堅決反對這項做法。
李德維指出，台灣發生禽流感疫情時，撲殺多少雞鴨家禽讓農民損失慘重的情況，仍歷歷在目，造成台灣經濟面、心理面、消費面相當大的影響，呼籲農委會立即改弦易轍，不要在開放日本福島核災食品進口之後，又造成禽流感危機、核蛋危機。