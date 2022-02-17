健保部分負擔擬調漲　社保司長：調幅不會很大

現行藥品部分負擔最高僅收費200元，且檢查檢驗費與藥費（百元以下及慢籤）也都免收部分負擔，不過衛福部擬將提升多項部分負擔，社會保險司司長商東福今 （17）日強調「調幅不會很大」，細部方案將於25日經健保會討論，希望今年就能推動。
記者許若茵／台北報導
2022-02-17 13:23:49
全民健保長年虧損，入不敷出，根據最新曝光方案，健保藥品、檢查檢驗費擬採「定額收取」，依費用比率為10%至20%，也會訂定上限維持免收範圍。
商東福說明，在健保制度中，部分負擔設計目的與規劃原則是希望醫療資源能合理被使用，不要造成民眾就醫障礙，也能幫助分級醫療與轉診，因此未來調整「調幅不會很大，一定不會很大」，但對未依照分級醫療制度就診者影響就會較大。
對於民眾最關切的是領藥或就診時是否需付出更多費用，商東福指出，過去調整門急診部分負擔時，民眾若有迫切需求就診，費用會調降，但若民眾檢傷屬輕症仍到急診，費用就會調高，所以並不是都受到同樣的調整，而是希望能強化分級醫療與轉診。
商東福強調，為避免經濟弱勢或是健康弱勢族群受到影響，所以未來即使調漲，低收入戶與重大傷病者仍可免除部分負擔，將於25日送出細部方案，經健保會討論後，再由部長核定，不會立刻實施，不過仍希望今年就能夠推動。