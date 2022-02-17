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藥頭少女心　毒咖啡「裝可愛」搶市

▲由女性藥頭設計的毒咖啡包裝，表現出可愛風，企圖吸引年青人(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲由女性藥頭設計的毒咖啡包裝，表現出可愛風，企圖吸引年青人(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

2022-02-17 14:25:04

花俏的咖啡包一字排開，有可愛法鬥、卡通特務、日本動漫蠟筆小新最愛的巧克力餅乾、七星香菸、香奈兒名牌等等，讓人一看便被吸引，然而這些都是臺中市政府警察局刑事警察大隊偵四隊查獲的毒品咖啡包，被檢驗出摻雜著傷害身體的第三、四級新興毒品，其可怕的成分絕不像外包裝來得可愛。

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臺中檢警於去年7月偵破陳姓女子為首的販毒集團，現場查獲毒咖啡包158包(毛重695.4公克)、愷他命10包(毛重16.2公克)、帳冊3本、工作手機9具等犯罪工具，並拘捕陳姓女子等5名藥頭到案；根據警方調查，陳姓女子及其劉姓男友為了賺外快，在自己的租屋處進行毒品的分裝後，以「微信」暱稱「某國際娛樂公司」公關人員為名，透過手機通訊軟體向不特定人推銷第三級毒品愷他命及毒品咖啡包，並陸續找來李姓男子等3人擔任倉管及送貨人員，共同從事組織犯罪。


該集團由陳姓女子擔任會計，管制毒品存貨及核算薪資，由於有女性成員的關係，該集團販售的毒品包裝也傾向可愛風；全案近日經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵結，認該販毒集團已經具備有相當之「持續性、牟利性」，除依販毒罪嫌起訴外，另以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例起訴。


臺中市刑大指出，新興毒品種類繁雜，常以新奇包裝吸引青少年因「好奇」或「輕忽其嚴重性」而誤食，然這些毒品咖啡包摻雜混毒的成分與比例都不盡相同，對身體產生的危害難以預期，警方除呼籲民眾對於來路不明的食品應隨時保持高度的警戒心，不要輕易嘗試具有提神功效的糖果或沖泡品外，並提醒家長多加留意家中孩子動態。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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