孫藝真秀老公玄彬「求婚大鑽戒」？40歲嫁初戀：從沒想過
玄彬日前宣布結婚，老婆孫藝真發表婚訊前，唯一公開行程就是上劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》宣傳新戲《三十九》，《劉QUIZ》該集數選在《三十九》16日開播時播出，當時孫藝真右手無名指就戴上鑽戒，又大又閃難掩注目，連劉在錫也不時偷瞄。事實上，該戒指是她與品牌合作的戒指之一，並非結婚戒指。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-17 14:27:13｜2022-02-17 14:48:50
孫藝真今年40歲，她說：「老實說我沒想過我變成40歲，20幾歲的時候，想要快點30歲，就只有想到那邊而已，沒有想過我會變成40、50歲，我也不敢相信我現在的年紀。」她也解釋想趕快30歲的原因，「我20幾歲的時候感覺不太平穩，也很不會演戲，想做好卻做不好，所以我當時憧憬的前輩們，都是30、50、60歲，就想要快點到達那個年紀，成為很厲害的演員」。
她39歲遇到真愛玄彬，並表示對方是自己的初戀，劉在錫聊到「三十九」坦言想到《愛的迫降》，孫藝真表示《迫降》爆紅出乎意料，尤其是海外觀眾竟對南北韓分裂故事相當關注，笑說美國正翻拍美版，自己很想再當一次「迫降女主角」。
節目上提到孫藝真過往的愛情代表作，她因此獲有「國民初戀」封號，問及感想，孫藝真說：「不知道這稱號能聽到什麼時候，也許之後就不會有人這樣叫我了。」如今孫藝真死會嫁給玄彬，無法再當大家的初戀女神。《劉QUIZ ON THE BLOCK》可至friDay影音收看、《三十九》Netflix獨家播出。