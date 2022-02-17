「1年1召、1次14天」教召新制 首梯3月5日入營
為因應中國軍事威脅，國防部新成立全民防衛動員署，並推動「1年1召、1次14天」新制教育召集，首梯將於3月5日入營、3月18日離營。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-17 14:45:44｜2022-02-17 14:50:26
為強化後備戰力，全民防衛動員署1月1日已成立運作，國防部表示，今年起試行「1年1召、1次14天」的新制教召，射擊與戰鬥教練時數增加一倍，教召將採新舊制並行方式實施，新制明年第1至3季實施，第4季進行檢討，預計1.5萬人適用14天的教召新制。
國防部官員指出，教召新制射擊訓練增加至28小時，手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發，戰鬥教練為56小時，科目增加行軍訓練、戰傷急救、工事構築、障礙物破壞與通過、地形地物利用、班攻擊與防衛等。首梯將於3月5日入營、3月18日離營，期間並無實施休假及外散宿，部分天數將於戰術位置實施野宿、野炊，以利熟悉戰場經營。
由於新冠肺炎本土疫情未趨緩，根據全民防衛動員署規劃，軍方在民眾入營時會進行新冠肺炎快篩，若出現陽性將立即送醫進行PCR複驗，並按防疫規定步驟通報衛生單位處理，無論複驗結果為何、均立即解召，但仍算一次教召。