反擊莉婭！祈錦鈅暴哭公開「完整對話」：我才委屈吧

歌手謝和弦去年才和莉婭（陳緗妮）結婚，不到1年女方就自爆婚變，對象是有「G級周子瑜」封號的祈錦鈅。祈錦鈅嚴正否認介入莉婭婚姻，莉婭則是今（16）日一早PO出老公和祈錦鈅對話截圖反擊，而祈錦鈅稍早也開直播怒喊「我決定公開我跟他們兩個人的所有認識以來的對話紀錄」。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-17 15:02:40｜2022-02-17 15:03:26
莉婭今早PO出4張謝和弦與祈錦鈅曖昧對話，祈錦鈅中午在IG限時動態發出一張哭紅了眼的自拍照，並說：「不瞞大家說我昨天也是哭了一個晚上，因為壓力很大，覺得很無奈。剛剛被我爸電話叫醒，還沒仔細看發生什麼事。但是我決定公開『我跟他們兩個人』，的所有認識以來的對話紀錄，還有後面的電話錄影錄音，等我一下。」
之後，祈錦鈅在IG開直播表示，對於莉婭曝光兩人的對話內容，「我租了自己的小窩，歡迎來玩」她解釋：「我不想要找事，講白一點，半夜誰都可以來我家，我家常常一堆人。我常常跟朋友約半夜，是因為我們的作息時間很不一定。」面對外界質疑私下邀約謝和弦，祈錦鈅無奈表示：「他也有約我出去玩啊！」而整件事情發生後，祈錦鈅說莉婭完全不回訊息，直播中祈錦鈅打電話給謝和弦，兩人都覺得莉婭的行為莫名其妙、越弄越糟，而他也自爆夫妻倆目前「分居中」。（編輯：薛羽彤）