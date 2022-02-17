吃霸王餐？橘貓顧客上門 見暖老闆喵叫：上好肉肉來一份
土耳其真的是貓咪的天堂！相信不少人都聽說過土耳其人非常愛貓，不僅在家養貓連路邊浪貓都會盡心照顧，一間肉舖老闆就是最好的典範。這天一隻橘貓到店裡討肉肉吃，老闆與牠對話後，隨即大方地從冷藏櫃裡拿出肉條餵牠，網友看了全大讚：「老闆超有愛！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 14:54:08
這名老闆叫做伊克朗İkram Korkmazer，經營肉舖店已經相當多年，由於他非常愛小動物，經常有浪貓浪狗跑到店裡討肉肉吃，他也都不吝嗇地拿出肉品餵食。這天店裡來了一隻橘白貓，牠端坐在冷藏櫃前的小羊擺飾上，眼睛直勾勾地看著肉肉與伊克朗，聽見伊克朗與牠對話時還發出「菸嗓音」喵喵叫，彷彿在對他說：「請給我一份上好的肉肉！」
伊克朗立刻大方地從冷藏櫃裡拆封一盤肉條，這時橘貓已經等不及、站起來趴在玻璃櫃上伸手撈肉，而伊克朗也臉帶微笑地看著貓咪大快朵頤，一人一貓都感到相當滿足，看得出來伊克朗真的是非常喜歡貓咪！
事實上過去伊克朗就曾經餵食一隻虎斑浪貓而受到許多網友追蹤，他現在除了貓咪以外，也會餵食狗狗，網友看了都紛紛大讚：「老闆好有愛」、「老闆會不會被橘貓吃垮？」、「貓咪吃霸王餐」、「不愧是橘貓，很會選」現在一起來看看橘貓與伊克朗的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
來看一下橘白貓的畫面吧！