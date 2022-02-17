PLG／新北國王楊興治、簡祐哲、陳俊男為HBL學弟加油

我是廣告 請繼續往下閱讀
幫助能仁奪得首冠並締造二連霸，且在高三獲選102學年度決賽MVP的簡祐哲，告訴學弟們想要成為職業球員心態不能急，「我也不是高一就打得到球的，是在勤奮的努力以及遵從教練的訓練、指示，在高三才有比較充足的機會，而機會來了就要好好把握，高中只有3年，不能留下遺憾。」
簡祐哲表示，除了團隊練習外自己也會安排個人訓練，更針對自己的狀況加強，另外他也強調，要成為職業球員除了訓練外，也要避免受傷、保養自己的身體，「除了技術跟心態之外，健康也是很重要的，這是要成為職業球員不能忽視的課題。」
新北國王新秀陳俊男，當年抱持著成為職業球員的決心，從台南獨身來到北部就讀泰山高中，去年也見證學弟完成過去自己未完成的心願 – 奪得校史首冠。而現在他以學長的身份，鼓勵學弟們跟他一樣，抱持著破釜沉舟的心態，毫無畏懼的挑戰職籃。
「我出身乙組學校，從南部來到泰山高中就是為了職業球員夢想。儘管起初就覺得自己技不如人，但為了夢想我比任何人更努力。」陳俊男說道，「雖然很累，但這些都是讓自己變強的養分，我想要打好球給家人看，也給自己看，現在在新北國王的第一年只是另一個起點，未來我也會持續努力！」
陳俊男向學弟們喊話不要讓衛冕成為太大的壓力，重點是高中生涯全力以赴、不要留任何遺憾。現在所看到的新北國王豪華休息室，就是未來職業球員能享受的資源，想要成為職業球員，就不要因害怕失敗而不敢去挑戰，如此反而有可能成為永遠的遺憾。
100學年度決賽MVP楊興治，當年與南山高中許時清教練一同舉起執教首冠。9年後，楊興治在許時清教練的鼓勵下，努力復健擺脫傷勢陰影，相隔一年重拾籃球在新北國王復出。
楊興治告訴學弟，要成為職業球員只要跟他一樣，相信恩師許時清，「我要跟大家分享的很簡單，相信許教練！我們南山今年一定會是冠軍！」
7年前還是泰山高中主力球員的張立杰，去年以助理教練身份跟著母校奪冠，今年來到錦和高中以25歲年紀成為本屆最年輕教頭，並帶領首度挑戰乙組的錦和闖進八強創造奇蹟。
張立杰教練表示，台灣職籃環境在這兩年快速成長，現在職業球隊擁有的資源跟以前完全不一樣，相信學生們看到新北國王用心打造這麼漂亮的休息室，能夠受到激勵，同時這樣的舞台，也讓家長們未來更願意投入與栽培孩子打籃球。
新北國王今（17）日開放3月份及4月2日新莊體育館主場賽事售票，於全台ibon售票系統（https://bit.ly/3DKAZka）中午12：00開售。三場主場賽事分別為，3月26日下午14：30與臺北富邦勇士展開「雙北大戰」，這也是這組聯盟熱門對戰組合最後一次例行賽於新莊體育館舉行；翌日同一時段對戰桃園領航猿；4月2日晚間17：00則是日前重磅簽約周儀翔的高雄鋼鐵人來訪。相關主場活動將在近日於官方社群公佈，敬請球迷期待！