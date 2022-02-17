陳椒華批顏家清泉崗開發案環評造假　危及大肚山環頸雉

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陳椒華說，該規劃案緊鄰清泉崗機場，有影響軍機飛安之虞，台中市政府應先送國防部取得同意再進行環評審查。但顏清標小兒子顏嘉儀入主開發公司後，市府環保局的3次環評初審很快通過，即將送環評大會。陳椒華說，她早在3個月前即建議盧市府，審查該案前應先通知國防部，但盧市府至今不通知，令人憤怒！她提醒台中市政府不要被顏家左右、罔顧國家安全故意放水。
陳椒華說，該規劃案漏洞百出，不僅以農業用地下水同意興辦函偽稱取得工業用水地下水權，還謊稱開發基地的地表20公尺下無地下水，不用做地下水監測。事實卻是附近有斷層、有湧泉，地下水豐沛。
陳椒華和時代力量台中市黨部主任徐小媚、鄭勁節站在重劃區北端預定地的私水「風水井」前，地下水幾與地面同高。她指出該處位於大肚山台地，海拔100多公尺，附近農民和水利會都以自然水井進行灌溉，開發後若有產業進駐並排放污水，將造成環境飲用水和灌溉水安全問題。
時代力量台中黨部潭雅神區主任鄭勁節表示，此區是保育鳥類、台灣特有亞種大肚山環頸雉的重要棲地，第一版環說書卻完全未被提及，顯示開發單位未進行完整的四季生態調查，被要求補正後，也只是在第二版環說書納入東勢林管處的大肚山環頸雉資料，缺乏自行調查開發區域的生態數據，將造成環頸雉族群數量的減少與滅失。
台中市環保局科長陳星勻說明，所有建築開發行為應回歸建築法規，和環評是可以並行的行為，未來開發時，將由都發局會商國防部，依相關法令確定每棟建築建照及使照的合法性，不需在環評時做實質審查。但此說法不被陳椒華接受，認為環評不該只審環境污染，而是針對整體人文社會安全、包括飛安進行評估。