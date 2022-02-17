技高考生成考招變革犧牲者　全教總籲教育部應出面

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相較之下，技高生的升學制度，卻沒有得到對等待遇，以致爭議不斷，全國的技高與就讀技高的學生，彷彿就是考招變革下的犧牲者，不僅對技高考生非常不公平，更是對所謂國家重視技職教育與十二年國教理念的最大反諷。
全教總強調，長期以來已多次提醒教育部注意，包括技高生學習歷程檔案評量規準、素養命題、招生制度等議題，除積極與教育行政單位溝通外，亦頻頻發出呼籲，要求教育部業管單位應加以重視。
為了替技高考生請命，全教總也數度發出新聞稿，呼籲技高學生上傳學習歷程檔案的時程不應強碰統測日期，並應將普高、技高學生上傳學習歷程檔案的時程脫鉤，訴求應改善四技二專招生制度，包括改善申請入學第一階段制度設計輕忽技職精神、技優保送名額應固定且事前至少2年公告、科系招生類別應於學生入學時確立等。
「遺憾的是，整套升學日程的設計，在缺乏主責單位統整與預先規劃的情況下，大學端、高中端、招策會、聯合會、測驗中心各自為政、各行其是」，導致迄今有關四技二專申請入學第一階段如何設計，仍然付之闕如，全教總指出，四技二專如何看待技高生的學習歷程依舊是個謎。
全教總高中職委員會主委張瓊方表示，本屆技高高三生上傳學習歷程檔案強碰統測的「不人道」，其實僅僅只是整套技職升學制度的冰山一角，教育部主責單位屢屢以緩兵之計拖延，而一屆屆的技高生只能在「作業不及」的藉口下被迫接受不合理的制度，整個技高考招制度演變成今天的局面，教育部難辭其咎，教育部應該盡快提出說明與對策，給十萬技高生一個遲來的交代。