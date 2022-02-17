楊謹華談《華燈》兇手險爆雷 謝欣穎看男男床戲：心癢癢
楊謹華、謝欣穎今（17日）合體出席英國精品品牌發表會，兩人一合體就對鏡頭喊出「歡迎光臨」的日文，宛如《華燈初上》角色上身。她們主演的《華燈初上》掀起全民追兇運動，楊謹華的角色「蘇媽媽」在《NOWnews今日新聞》民調中更被票選為兇手第一名，她聽到這個答案當場愣住2秒，一臉狐疑：「我第一名？」反應差點爆雷，隨後很快機智圓回來：「Ok啊，每一個人都有自己看戲的想法，如果覺得是我，3月18日答案就會揭曉。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-17 15:34:26
情人節剛過，楊謹華透露當天和老公正常吃飯，「對我來講，彼此生日比較重視，其他節日還好，就像日常一樣。」夫妻間怎麼製造浪漫？楊謹華會幫另一半規畫旅行，好好過一個生日，製造過節的儀式感，她笑說和老公不是浪漫派，「我們兩個都很務實。」
謝欣穎初二發文帶了男友王柏傑「回娘家」，是否小倆口有喜？她表示：「沒有啊，初二大家不就習慣說回娘家。」至於王柏傑在爸媽面前表現如何？謝欣穎雙手比讚，臉上洋溢甜美笑容，看得出頗為滿意，她提到情人節兩人吃飯慶祝，「沒有特別浪漫，每一天都是情人節。」
問到男友會不會送包示愛？謝欣穎帥氣回應：「自己喜歡的東西自己買，比較有成就感。」鮮少向王柏傑撒嬌討禮物。而《華燈初上3》男男床戲掀起網友熱議，謝欣穎保密誰是她的「小王」，賣關子請觀眾再等候1個月：「就是要讓大家心癢癢。」