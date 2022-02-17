許藍方闖桃花窟教親熱姿勢　丟丟妹秒懂：難怪我沒第二胎

綜藝天后小S徐熙娣主持東森節目《小姐不熙娣》，開播後收視告捷，嘉賓許藍方、丟丟妹暢所欲言，更是炒熱不少話題。製作單位打鐵趁熱，推出延伸節目《小姐不藏私》，首集由主持人派翠克、許藍方、嘟嘟充當一日助理，直擊丟丟妹的海鮮工廠，揭露在工廠中有一個從未對外曝光過的密室，有超大雙人床跟浴室，隨時都可以在公司裡休息過夜，難怪辦公室戀情激增。





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▲《小姐不藏私》直擊丟丟妹直播的海鮮工廠。（圖／東森提供）

丟丟妹自曝公司是個桃花窟，辦公室戀情超多，後來招募新員工都會害怕，「我們公司至少有20、30對情侶，所以我現在找人都要精挑細選，離過婚的、有小孩的最好，不然每來一個新人就配對成功。」





性學博士許藍方在密室當場開起性愛教室，與丟丟妹示範各種「做人姿勢」，順便測試床墊軟硬度，丟丟妹當場領悟，直呼原來她過去愛愛時都姿勢錯誤，「難怪都沒有第二胎」！派翠克還被許藍方靈魂提問「你沒有做過嗎？」讓他招架不住直呼害羞。





▲嘟嘟（左）看著丟丟妹直播，一秒變成迷妹。（圖／東森提供）

▲派翠克化身「丟丟猴」搞笑賣貨。（圖／東森提供）

派翠克還戴上假髮化身「丟丟猴」，與丟丟妹一起搞笑叫賣。看著她一秒進入狀況嘶吼賣貨，讓在旁的3人目瞪口呆。派翠克恍惚說：「我真的經歷了神奇的一天，這跟主持節目完全不一樣，直播賣貨反應力、控場能力都要超快超強。」嘟嘟也感嘆：「她真的是用生命在直播，而且她賣貨的時候真的超帥，我忍不住一直用迷妹般的眼神看她。」許藍方則是直播全程投入下單，還滿臉真摯地說「我今天過來計程車很貴，還沒買到很不划算」，搞笑反應連丟丟妹都被她逗得笑倒在地，吐槽許藍方根本忘記是來工作的。《小姐不藏私》每週三晚上9點於《小姐不熙娣》FB、YouTube平台首播。



