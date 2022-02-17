發現白內障勿延誤手術時機 若併發青光眼無法挽回

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48歲女性108年被診斷出白內障，但遲遲未就醫追蹤，偶有眼睛輕微脹痛，休息一下即改善。後至門診檢查發現雙眼眼壓異常偏高，合併兩眼視神經萎縮，患者的白內障雖未成熟，但同樣也是水晶體膨脹引發的青光眼，因為沒有急性症狀，又沒有定期就診，錯失及時的醫療處置。患者後來接受白內障手術，術後視力雖已順利回復，但周邊視野因為長期青光眼造成的不可逆傷害，已無法復原。
奇美醫學中心眼科部主治醫師黃唯祐表示，眼睛裡有水晶體構造，正常出生時水晶體為無色透明狀，但隨年紀增長，水晶體中的不可溶性蛋白質不斷形成並堆積造成混濁，引發視力模糊就稱為「白內障」。白內障是一種老化的退化性疾病，目前台灣50歲以上的人約有6成患有白內障，70歲以上更高達9成。當懷疑是否有白內障時，應先至醫院檢查，瞭解目前白內障的情況並定期追蹤，再討論是否施行手術。
亞洲人眼球的尺寸較西方人偏小，因而時常會有一些併發症隨之形成，脹大的白內障所引發的高眼壓就是其中一個常見的併發症，這類型病人的水晶體會膨脹向前壓迫並阻塞眼內房水流動的出口，造成眼內的房水不斷累積導致眼壓逐漸升高，最後傷害視神經形成青光眼，造成永久性的視野缺損與視力傷害。除了併發青光眼，過熟的白內障未及時處理，後續也可能併發葡萄膜炎，且手術中因為白內障太過堅硬，器械震碎晶核需要使用的能量也會較高，造成術後角膜水腫等併發症也會致使預後較差，增加治療難度與風險。
黃唯祐說明，手術治療是目前唯一有效治癒白內障的方法，若當前視力影響生活品質，或是病人經評估適合接受手術，都會建議病人接受白內障手術治療，但無論如何，病人若發現白內障，切記定期追蹤為要。