發現白內障勿延誤手術時機 若併發青光眼無法挽回

63 歲女性因視力模糊被診斷出白內障，因害怕開刀，於是選擇定期追蹤。 某天晚餐後突感到眼窩疼痛，但不以為意。沒想到半夜時眼睛脹痛劇烈，同側頭痛嚴重甚至噁心嘔吐，緊急送至急診，經眼科醫師診查後發現因白內障太過成熟，導致水晶體膨脹引發急性青光眼，打了點滴及雷射後眼壓下降。之後眼壓穩定後再將白內障摘除。術後病人恢復良好，目前眼壓穩定，已不需青光眼藥物治療，視力也不再模糊。

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48 歲女性 108

年被診斷出白內障，但遲遲未就醫追蹤，偶有眼睛輕微脹痛，休息一下即改善。後至門診檢查發現雙眼眼壓異常偏高，合併兩眼視神經萎縮，患者的白內障雖未成熟，但同樣也是水晶體膨脹引發的青光眼，因為沒有急性症狀，又沒有定期就診，錯失及時的醫療處置。患者後來接受白內障手術，術後視力雖已順利回復，但周邊視野因為長期青光眼造成的不可逆傷害，已無法復原。

奇美醫學中心眼科部主治醫師黃唯祐表示，眼睛裡有水晶體構造，正常出生時水晶體為無色透明狀，但隨年紀增長，水晶體中的不可溶性蛋白質不斷形成並堆積造成混濁，引發視力模糊就稱為「白內障」。白內障是一種老化的退化性疾病，目前台灣 50 歲以上的人約有 6 成患有白內障， 70 歲以上更高達 9 成。當懷疑是否有白內障時，應先至醫院檢查，瞭解目前白內障的情況並定期追蹤，再討論是否施行手術。

亞洲人眼球的尺寸較西方人偏小，因而時常會有一些併發症隨之形成，脹大的白內障所引發的高眼壓就是其中一個常見的併發症，這類型病人的水晶體會膨脹向前壓迫並阻塞眼內房水流動的出口，造成眼內的房水不斷累積導致眼壓逐漸升高，最後傷害視神經形成青光眼，造成永久性的視野缺損與視力傷害。

除了併發青光眼，過熟的白內障未及時處理，後續也可能併發葡萄膜炎，且手術中因為白內障太過堅硬，器械震碎晶核需要使用的能量也會較高，造成術後角膜水腫等併發症也會致使預後較差，增加治療難度與風險。

▲奇美醫學中心眼科部主治醫師黃唯祐表示，病人若發現白內障，切記定期追蹤為要，勿延誤最佳手術時機（圖／記者陳諭申攝，2022,02,17）