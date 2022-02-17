浮式風機本土產業鏈交流 共創產業新契機、快速接軌國際
台灣積極投入離岸風場的開發建置，隨著開發場址由淺水域進入深水區，浮式風場在台灣的應用，已成為產學界共同關注的課題。金屬工業研究發展中心16日與「離岸風電台灣隊」合作，共同舉辦「浮式風機本土產業鏈推動交流會」，探討國內現階段的產業能量和突破口，以及未來推動的可行方向。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-17 15:28:19
這是國內首度針對浮式風機產業如何在台灣落地所舉辦的專家交流會，除了為台灣下一階段離岸風電的發展謀定方向，亦為日後技術輸出的潛在需求預做準備。
上緯新能源董事長林雍堯指出，固定式風場的產業供應鏈已經在歐洲發展超過20年，浮動式技術對國內供應鏈來說，反而有迎頭趕上的機會。
已知目前全球有超過30個團隊投入浮式離岸風電開發。隨著2017年第一座商業化浮式離岸風場在歐洲完成建造並商轉，迄今已營運4年證明浮式風機商轉的可行性，各國政府看好浮式離岸風電的市場商機，故金屬中心攜手本地開發商上緯新能源與其供應鏈合資的「離岸風電台灣隊」合作主辦交流會。
未來，金屬中心將串連國內外業界及法人能量專業與資源，協助建立浮式離岸風電研發能量和技術，以及產、學、研合作機會，讓台灣廠商有進一步參與成為供應鏈的一環，快速接軌國際市場。