高雄今+2公布足跡　陳其邁：Uber司機病毒序列與桃機相關

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高市府衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天cdc公布高雄市2例本土個案，第一例是19863在紅茶店內用時2月10日11:02-11:08疑似有高風險暴露，傳染給19733與密切友人19881互動頻繁，昨天發病，在匡列之初檢驗陰性，社區風險較低，足跡不需公布。
另外，針對剛剛CDC公布高雄市有一例19931，該個案整個在群聚脈絡上可以延伸到19665基因定序不屬於高雄港相關，整個新北狀況以19665延伸做疫調包含職場接觸等對象，CDC有宣布19665在高雄足跡2月1日到5日回家過年，13日在新北確診，延伸到19931到高雄市確診。
至於案19931本身在高雄港區工作，但在之前專案期間經過採檢，開工前再次採檢pcr陰性，在2月13日中午12:42到晚間接近12點足跡都在台北，台北聚會和19816一起，中間參加了比較大型的友人聚會及唱歌活動19861於2月1日出現症狀，14日就醫當天遭匡列，15日確診ct值16，19931在16日接到通知當天下午在匡列居家隔離對象時，就出現相關症狀，經過就醫採檢ct值15.9。
潘炤穎也公布案19881足跡包括13日，元之氣早午餐輕食（高雄武漢店）、高鐵818車次左營往台北、高鐵333車次台北往左營。14日桶一天下滷味（瑞隆店）、7-11武漢門市、高港65和66碼頭。15日火鍋家平價優質火鍋專賣和16日7-11福海門市、鳳之味涼麵、涼皮和茶的魔手三多二店。
陳其邁也公布高雄15日到17日中油專案篩檢，其中紅黃區篩檢完畢，中午為止累計3217位還有513檢驗中，無確診個案，鳳山地區14到17日也無確診個案，高市府還是維持每天大概1000左右篩檢，除了上次一位機警的醫師發現pcr陽性，這幾天監測無確診個案。
陳其邁也提醒大家，其實不管飲料店或台北今天的群聚感染，很多都還是在於聚餐或同職場接觸，同職場屬於密閉空間，聚餐因為口罩拿下來，像昨天飲料店感染是明顯例子，所以提醒大家用餐時拿下口罩，但起立起身務必要戴口罩，接觸風險勤洗手消毒才能避免群聚感染。
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