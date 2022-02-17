不願背書？婉拒藍營提名委員 侯友宜：有球員兼裁判之嫌
國民黨昨（16）日公布「中央選舉提名委員會」的名單，將負責審核2022地方選舉的提名人選作業，並由黨主席朱立倫身兼召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等；對此，侯友宜今（17）日指出，有球員兼裁判之嫌，這是不適宜的。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-17 16:17:16
侯友宜認為，身為黨員又是直轄市的市長，今年的選舉有責任也有義務，要全心全力為黨提名的候選人來輔選，讓他們打贏這一場選戰，「他不但不會迴避，更會負起責任，全力以赴」；至於主席朱立倫好意邀他加入中央選舉提名委員會的委員，他有可能是今年新北市市長參選的候選人之一，既然他有可能是候選人之一，又參與選舉提名委員會的委員，有球員兼裁判之嫌，這是不適宜的。
外界也關心「中央選舉提名委員會」的名單是否有事先溝通？侯友宜表示，不管如何，他都非常謝謝大家的好意，也隔空再度謝謝主席朱立倫的好意；並再度的重申，雖然他是直轄市的市長又是黨員，但在今年的選舉一定盡全力，全力協助黨提名的候選人打贏這場選戰，「他不但不會逃避，更會全力以赴的負起責任」，為所有黨籍議員盡最大的力量，讓他們贏得選戰。