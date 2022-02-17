正妹潛水捲進螺旋槳！自揭胸下兩道疤　畫面超驚悚

近日PTT網友在表特版（Beauty）版分享一名正妹安柏Amber的辣照，Amber除了長相甜美外，5年潛水資歷，至今累積300支氣瓶，她時常在IG分享辣照，被眼尖網友發現身上有條長長疤痕，Amber也自曝這場潛水惡夢，「半夜做惡夢、睡一半起來大哭、腦中都是螺旋槳畫面」。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-17 16:30:16
Amber熱愛潛水，時常分享在海邊的照片，今（17）日她在IG發長文表示，去年10月15日到蘭嶼潛水時被船尾的螺旋槳打傷，「著裝後背滾式入水，想出水面但直接頭撞到船底，所以無法出水面，我知道狀況不對，應該是有流」。潛水多年的她從未撞過螺旋槳，當下想游出水面，不料船長没注意Amber在海中便發動引擎，螺旋槳的拉力加上海流也一直把她往轉動中的螺旋漿帶去，最後螺旋槳還是直接正面打她的胸膛，胸口也直接隨著飄蕩的防寒衣散出一大片的血。
這件事也導致Amber罹患創傷壓力症候群，還要服用安眠藥、焦慮症藥物，Amber只能勇敢療癒自己內心創傷，她附上受傷的傷口處照片，相當驚悚，粉絲也紛紛安慰她，「希望妳康復順利，不要有任何的後遺症才好」、「保重⋯你很棒，正面面對」、「看起來連呼吸都會痛，妳好勇敢」、「放心吧。你依然很美很誘人呢」、「尤其妳這麼努力維持身材，願意揭開真的滿滿勇氣」。（編輯：薛羽彤）