內幕／羅智強戰高雄踩煞車　高金素梅支持、家人卻反對

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名綠營幕僚透露，1月初在台電勵進餐廳用餐時，驚見羅智強丶高金素梅坐在隔壁包廂，並席開兩桌、相談甚歡，看起來關係良好。該幕僚當時只隔一道牆，能隱約聽見高金表明，願意支持羅智強參選高雄。對此，藍營黨內人士也指出，他曾私下詢問高金素梅的幕僚群，幕僚則態度保守，沒有特別提及高金參選高雄的意願，僅強調她希望在立法院繼續為原住民族人發聲。
不過，即使高金有意退讓，羅智強參選高雄仍困難重重。首先，馬王政爭過程中，羅智強任總統府副秘書長期間，多次攻擊前立法院長王金平，至今恩怨尚未化解，即使馬英九在去年10月份專程南下至路竹拜會王金平，試圖破冰，王金平對羅仍存有不滿。
其次，黨內不少人認為，韓國瑜高票當選高雄市長，不到一年即落跑選總統，高雄被民進黨收復失土，當地選民對國民黨失望透頂，而面對現任高雄市長陳其邁，鐵腕防疫印象加上執政優勢，羅空降勝選機率極低。不過，若羅繼續深耕台北大安文山，不參戰2022，最好的選擇就是參選立委，不得輕易忽略地緣因素。
最後，根據一名黨內人士聽聞，在中二選舉過後，羅智強的家人強烈反對他轉戰高雄。前立委顏寬恒在台中第二選區立委補選過程中，民進黨全黨上下、側翼照三餐圍剿，讓桃園議長邱奕勝等藍營人士感到憂心。其中，羅智強的妻子就反對他南下征戰，不捨羅智強繼續為黨犧牲與影響孩子生活。
種種因素下，近日有名嘴、地方民代轉而建議羅智強挑戰桃園市，認為勝選機率較高，且地緣、選民生態上與他長期經營的台北市較為接近。不過，最後選戰如何佈局安排，除了羅智強個人想法外，仍有待黨中央詢問各方意見、啟動協調機制，方能定案。