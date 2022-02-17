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內幕／羅智強戰高雄踩煞車　高金素梅支持、家人卻反對

▲▲國民黨副秘書長羅智強、無黨籍立委高金素梅在公投及二選舉過程中密切合作，兩人也同時被點名參選高雄市長。（資料照／取自革命實踐研究院臉書）
▲▲國民黨副秘書長羅智強、無黨籍立委高金素梅在公投及二選舉過程中密切合作，兩人也同時被點名參選高雄市長。（資料照／取自革命實踐研究院臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-17 17:03:28｜2022-02-17 17:07:43

國民黨副秘書長羅智強月初啟動400公里徒步謝票，同時宣布不再參選台北市議員，將交棒給其辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗。對於下一步，黨內及支持者的勸進風向，近日從征戰高雄轉為桃園，由於家人、地方派系等因素影響，羅智強陷入長考，也待黨中央協調。

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去年11月，高雄派系北上徵詢羅智強參選市長意願，羅智強團隊經評估認為可以挑戰，同時，無黨籍的高金素梅也頻頻被點名，後來兩人在公投宣講以及中二補選過程中密切合作。據了解，羅與高金曾在一場餐敘中談及彼此的選舉規劃。

一名綠營幕僚透露，1月初在台電勵進餐廳用餐時，驚見羅智強丶高金素梅坐在隔壁包廂，並席開兩桌、相談甚歡，看起來關係良好。該幕僚當時只隔一道牆，能隱約聽見高金表明，願意支持羅智強參選高雄。對此，藍營黨內人士也指出，他曾私下詢問高金素梅的幕僚群，幕僚則態度保守，沒有特別提及高金參選高雄的意願，僅強調她希望在立法院繼續為原住民族人發聲。

不過，即使高金有意退讓，羅智強參選高雄仍困難重重。首先，馬王政爭過程中，羅智強任總統府副秘書長期間，多次攻擊前立法院長王金平，至今恩怨尚未化解，即使馬英九在去年10月份專程南下至路竹拜會王金平，試圖破冰，王金平對羅仍存有不滿。

其次，黨內不少人認為，韓國瑜高票當選高雄市長，不到一年即落跑選總統，高雄被民進黨收復失土，當地選民對國民黨失望透頂，而面對現任高雄市長陳其邁，鐵腕防疫印象加上執政優勢，羅空降勝選機率極低。不過，若羅繼續深耕台北大安文山，不參戰2022，最好的選擇就是參選立委，不得輕易忽略地緣因素。

最後，根據一名黨內人士聽聞，在中二選舉過後，羅智強的家人強烈反對他轉戰高雄。前立委顏寬恒在台中第二選區立委補選過程中，民進黨全黨上下、側翼照三餐圍剿，讓桃園議長邱奕勝等藍營人士感到憂心。其中，羅智強的妻子就反對他南下征戰，不捨羅智強繼續為黨犧牲與影響孩子生活。

種種因素下，近日有名嘴、地方民代轉而建議羅智強挑戰桃園市，認為勝選機率較高，且地緣、選民生態上與他長期經營的台北市較為接近。不過，最後選戰如何佈局安排，除了羅智強個人想法外，仍有待黨中央詢問各方意見、啟動協調機制，方能定案。

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