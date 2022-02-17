《那年我們夏天》原型主角是2位男生！真版國延秀超愛唸
韓劇《那年，我們的夏天》以拍攝高中生學習過程的紀錄片為開端，講述全校第一名與最後一名相處到相愛的故事，該劇男女主角由崔宇植（飾演 崔雄）、金多美（飾演 國延秀）擔任，但戲劇原型其實是2位男高中生「成績吊車尾」嚴圭旻與「全校第一名」金道允，他們上劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》回憶7年前拍紀錄片的點滴。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-17 17:00:00｜2022-02-17 17:21:10
《那年，我們的夏天》取自於EBS在2015年播出的紀錄片《change study》第一部「倒數第一如第一名般的生活」，由富光高中第一名金道允、倒數最後一名嚴圭旻擔任主人公，紀錄片中，金道允就是金多美，不斷催促嚴圭旻解題目。
劇中崔宇植、金多美經典的下雨初吻戲，也是以2位學生爬山時的橋段改編。當時他們在爬山喝冰塊水，道允突然說「水為什麼會體積膨脹？」圭旻無奈：「一定要連在山上喝水都要說這些嗎？」呼應崔宇植自言自語為何會下雨，金多美長篇大論解釋地理學問的戲碼。
金道允透露跟嚴圭旻拍紀錄片的原因，「EBS給全國20所學校送出公文，『我們正在尋找學生，以導師與徒弟關係、相互指導、一起學習的兩位學生』」所以選中他們，但圭旻說，當時製作人沒告知自己是扮演「倒數第一名」的角色，節目播出才知道，他否認全校吊車尾，僅是當時因受傷沒參加考試，所以成績零紀錄。
《劉QUIZ》找到原紀錄片製作人金智源出面解釋，他說：「其實一開始副標題沒有確切決定好，想著有什麼標語可以代表對學習不感興趣的朋友，『倒數第一』這樣的詞有點可愛的感覺，跟圭旻很符合....事先沒有經過許可，就使用了這樣的表達方式，但我不知道現在會成為這麼紅的話題，圭旻啊，道允啊，謝謝你們有好好長大，我對圭旻有點抱歉...叔叔我好像把你打造成太具代表性的倒數第一了，我真心向你道歉。」
嚴圭旻跟金道允今年24歲，透露當時紀錄片播出時，就跟《那年》劇中的崔宇植、金多美一樣，走在路上都會被認出，而嚴圭旻目前服役中，金道允攻讀醫學院，醫大要讀6年，他目前讀到第5年。此外，嚴圭旻也是畫功了得，節目秀出他的隨手素描，功力不輸劇中「崔雄」。