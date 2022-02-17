新人加權引反彈　黃健庭：培養人才是國民黨當務之急

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楊大鈜指出，青年參政是時代趨勢，國民黨這百年老店過去沒栽培年輕人，現在就已經輸，如今再不栽培，未來還是輸！他知道黨正面對世代交替的焦慮，希望黨中央青年提名辦法公開透明、主席朱立倫不要再變卦，讓青年參政淪為口號。
對於資深市議員有不同意見，楊大鋐舉他個人為例，因是政二代無法獲加權，但自認勇於任事、願意承擔，整個選舉還是要靠自己努力。他說前輩在地方已有聲量、後輩年輕人要更積極取得支持，相信民眾會作出公正公平的決定。
青年代表李淼星支持全民調，也期盼黨中央不是玩玩，至於資深市議員的意見，希望黨中央協調。另一市議員擬參選人涂力旋也說，特別辦法對黨內年輕人是非常大的激勵。
國民黨台中市黨部今上午舉辦新春團拜活動，中央黨部祕書長黃健庭特別南下，與地方民代與黨員座談交流。
黃健庭接受媒體聯訪時表示，黨中央昨天通過的直轄市議員提名特別辦法，針對青年參政盡可能開出空間給新人、讓更多年輕人有機會參選，展現國民黨栽培年輕人的決心。他強調為黨與國家培養更多優秀政治人才，是當前最重要的任務之一。
媒體問及新辦法是否要給現任議員警惕？黃健庭指現任議員長期經營選區，有一定知名度與服務績效，「很多人並沒特別感受到威脅」，若選區經市黨部評估可加1席，新人必須去搶加開的席次，如果評估後決定不加開，新人競爭相對困難。
國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，黨中央用心良苦，希望年輕人加入團隊，一起為國家黨打拼，但各地選情不一樣，也要因地制宜、多考量地方議員經營的苦心。