移工變移民擬4月上路　蘇揆：短時間內補充產業人力

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他表示，現今中、高階人才養成不易，政府一方面要努力培育高階人才；另一方面也要留住各種人才，包括移工的中階人才，因為現在全世界都在延攬人才，尤其日本、韓國及新加坡等國均提出許多優惠條件。過去臺灣受限於法令規定，移工工作達一定年限就必須離開臺灣，等於我們平白將訓練好的人才送往他國，變相協助其他國家訓練移工中階人才，相當不划算。另一方面，許多外籍學生遠道至我國學習、歷練，對我國也深具認同感，並熟悉我國生活條件與文化。有鑑於此，政府應優化各種條件、提高各種誘因，留住這般人才，共同為臺灣建設、為國家貢獻。
經衡酌國內產業需要及各國積極延攬人才情形，蘇貞昌相當肯定勞動部提出「移工留才久用」方案，讓在臺優秀且成熟的技術人才能夠長留、為我國久用。該方案針對在臺工作達6年以上的移工，以及透過我國教育所培養的僑外生，開放特定產業類別，例如製造業、營造業、農漁業、看護工及其他經指定的重點產業等，明訂薪資與技術條件，也規定名額比例上限，中階人力不超過移工核配比率的25%，在確保國人就業的前提下，提高誘因，希望在最短時間內，能夠補充產業所需人力。依照方案規劃的留用目標人數，預計至2030年，資深移工及僑外生分別可達8萬人。
針對本案相關配套措施與法規命令修正等部分，蘇貞昌也責成勞動部等相關部會，儘速進行盤點工作，希望能在今年4月底前正式上路。他叮囑相關部會，務必加強與社會各界溝通，讓各界瞭解一項重大政策的精進是為了因應社會的需要、國家的進步，以及我國與世界競爭的需求。相關部會應儘速做好各種溝通說明，並就可能延伸的各種問題妥善綢繆、盤點，改善見所不及或設想不周之處，並完整、綿密、精緻地推動各項措施，希望此政策推出後，不但大受產業界歡迎，解決臺灣迫切、重大的人才需求，同時也對外展現臺灣的友善、熱情。