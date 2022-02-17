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打第四劑沒用處？台大醫曝做好三件事等「它」

▲台大兒童醫院院長黃立民認為，目前大家共識是要施打第三劑，全世界大概都不會想打第四劑，但若次世代疫苗研發成功還是需要施打。（示意圖／取自unsplash）
▲台大兒童醫院院長黃立民認為，目前大家共識是要施打第三劑，全世界大概都不會想打第四劑，但若次世代疫苗研發成功還是需要施打。（示意圖／取自unsplash）

記者許若茵／台北報導

2022-02-17 16:53:01

新冠肺炎疫情還未停止，但各國已漸解除各項防疫措施，丹麥更認為接種第四劑疫苗沒有意義，對此，感染科權威、台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院院長黃立民今（17）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前應提升第三劑疫苗涵蓋率，並持續戴好口罩、勤洗手，等待次世代疫苗研發成功後施打。

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丹麥本（2）月已經解封口罩與健康通行證等防疫措施，近期更宣布將結束疫苗接種計畫，丹麥首席醫療官索博格表示，隨著疫情消退與季節改變，持續施打第四劑疫苗沒有意義，不過也還是會視疫情變化與病毒變異考慮。

對此，黃立民認為，目前大家普遍共識是要施打第三劑，對於第四劑「好像沒有什麼用處了」，全世界大概都不會想打第四劑，但若次世代疫苗研發成功還是需要施打。

不過，目前次世代疫苗還沒有影子。黃立民認為，「問題在於次世代疫苗何時能研發成功，並非我們所能掌控，所以我們急也沒有用！」因此台灣現在所能做的就是要盡量提升疫苗第三劑覆蓋率，並持續保留戴口罩與勤洗手等防疫措施，等到次世代疫苗研發後盡速施打。

黃立民預測，未來有可能要如流感疫苗，每年都接種一次新冠疫苗，只是每年接種一次是否足夠、施打應間隔多久，就要看下一次病毒如何變異才知道。

至於是否會比照流感疫苗，先針對高風險族群施打，而不是全面接種？黃立民不排除「這是一種可能性」，但因為新冠肺炎比流感致命率又更強，因此他還是建議要全面接種。

基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時則認為，未來是否需要打第四劑、第五劑疫苗也有可能，假設新型變異株Omicron都沒有繼續變種，也許不會再打第四劑，但若Omicron被其他更毒的變異株取代，就需要再打下去。

此外，林應然更點名高風險族群，「高風險群體因考量副作用會影響身體等因素，所以最不願意接種，現在台灣第一劑疫苗覆蓋率持續維持約八成左右，很大一部分就是因為老年人疫苗覆蓋率低。」林認為，未來低風險族群不一定要接種疫苗，但必須承擔染疫風險，不過前提是高風險族群可以優先施打，低風險族群才可選擇性施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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