菲律賓總統大選電視辯論　小馬可仕：捍衛南海主權

《四方報》報導，菲律賓大選宣傳期正如火如荼展開，15日晚間舉行首場總統候選人電視辯論會，十名候選人中僅四人參加。目前民調最高的候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）表示，若當選將要在南海部署軍事，強調「不是對船隻開火」，而是在與中國大陸的長期爭執中保衛國家海域。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-17 16:44:16｜2022-02-17 17:13:56
馬可仕在電視辯論會中指出，想在南海這片具爭議性的戰略海域部署海軍軍艦或海岸防衛隊船隻，讓漁民自由捕撈漁獲。但他也強調不會優先考慮透過軍事手段來解決南海爭端，而會持續以「正確方式」奉行與中國大陸接觸的政策。
菲律賓的南海議題向來是大選最熱議的關鍵之一，此前由於菲律賓專屬經濟區（EEZ）內出現數百艘中國漁船，菲律賓數名部長曾強烈指責中國，使情勢趨於緊張，有違杜特蒂對北京採取的和解、不對峙政策。在前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）角逐總統大位時，也曾對南海議題表態，當時反對陣營屢屢抨擊杜特蒂對中國態度「軟弱」。
小馬可仕是已故前獨裁者馬可仕(Ferdinand Marcos)的獨子，馬可仕曾獨裁統治菲律賓近20年，直到1986年在「人民力量」大規模示威中被推翻。馬可仕流亡海外，於1989年去世。但小馬可仕希望能延續家族傳統，重回權力之巔。小馬可仕在16日宣布，現任總統杜特蒂的女兒薩拉(Sara Duterte-Carpio)已經同意將在明年大選中與他搭檔參選正副總統，這將是菲律賓兩大政治家族的結盟，因此聲望水漲船高。