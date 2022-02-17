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雲豹裝甲車又出事！一週撞2次　捷運站外擦撞SKODA轎車

▲雲豹裝甲車又出事！今（17）日下午在竹圍捷運站外擦撞SKODA轎車。（圖／翻攝畫面）
▲雲豹裝甲車又出事！今（17）日下午在竹圍捷運站外擦撞SKODA轎車。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-02-17 17:21:53

今（17）日下午14時許，一輛雲豹裝甲車行經新北市淡水區竹圍捷運站時，竟在內側車道擦撞一輛SKODA轎車，轎車右後方保險桿及葉子板破損，所幸無人員傷亡。據悉，本月11日也有一輛輛雲豹裝甲車在桃園蘆竹碰撞Volvo轎車，造成該部車輛車身嚴重毀損、右側前輪脫落，肇事原因仍有待警方調查釐清。

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這輛陸軍第六軍團指揮部所轄之CM-32雲豹八輪裝甲車，是由24歲王姓中士駕駛，疑似是因為注意路況又操作不慎，在竹圍捷運站附近擦撞前方的的SKODA轎車，鄭姓女駕駛受到驚嚇，所幸並無受困受傷，警方到場後先暫時封閉一線車道、排除路障，兩人酒測值皆為零，而小轎車車體右後方保險桿，以及葉子板破損。

▲SKODA轎車遭雲豹裝甲車撞上，轎車右後方保險桿及葉子板破損。（圖／翻攝畫面）
▲SKODA轎車遭雲豹裝甲車撞上，轎車右後方保險桿及葉子板破損。（圖／翻攝畫面）
陸軍第六軍團指揮部指出，單位會全力配合警方調查，並將依軍車保險作業規定辦理後續事宜，並要求所屬單位強化行車安全教育，及防衛駕駛的觀念，以確保任務出行的安全。

在此之前，6日前（2/11）也傳出有一輛雲豹裝甲車，在行經台31線蘆竹區南下路段時與Volvo轎車發生碰撞，造成轎車車身嚴重毀損、右側前輪脫落，所幸兩起雲豹裝甲車事故均無人因此傷亡。（編輯：林莞茜）

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