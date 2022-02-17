名家論壇》錢震宇／萬安的警報該要響了

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2014年市長選舉，國民黨丟失首都執政權，當時連勝文得票率40.8%，拿到60萬9932票；白綠合的柯文哲得票率57.1%，拿到85萬票；2018年選舉，國民黨的丁守中得票率40.8%，拿到57萬票；當時還是無黨籍的柯文哲得票率41.1%，拿到58萬票，而民進黨的姚文智得票率為17.3%，拿到24萬票。
從得票率來看，國民黨在台北市的支持度ㄍㄧㄥ到天花板，最多就是40%，除非國民黨選前發生大破大立的事情或有不同提名人選，否則4成支持要看成是緊繃，何況隨著人口外移、老年選民凋零，現在4成得票率，實際的得票人數會較往年更為下降。
所以，在沒有擴大基本盤的前提下，國民黨在台北市的得票數是在萎縮的。
再者，以蔣萬安目前民調37.4%來看，他並未跟陳時中拉開距離。2014年連勝文在白綠協調出人選之前，都有6成以上的支持率，超過柯文哲、姚文智至少10%以上，等於有10%的緩衝空間。直到後來民進黨不提人選，決定支持柯文哲後，民調開始急起直追，用「在野大聯盟」的概念，整合國民黨以外的政黨，結合市長、議員一起打。回過頭來看，現在的政治環境對國民黨是更不利，中央也非國民黨執政，更何況現在還多了民眾黨的加入，國民黨少了操作藍綠的空間。蔣萬安領先的6%，只比誤差範圍內的3%多一點，要是三黨人選都底定，民進黨在中央、民眾黨在台北市，國民黨只靠一個蔣萬安，說實在沒有太多可以執行的戰術。
更讓人憂心的一點，都說選民素質很高，大家會比政見，但過去幾次台北市長選戰，焦點幾乎都沒有放在政策論辯上，從身家、財產、弊案，吵到兩岸、統獨，甚至是性別。可以想見年底選戰，蔣萬安的戰場絕對不是在市政辯論上，而是身為蔣家後代的歷史原罪及國民黨的政治色彩上，就如同當年的連勝文，在實戰前民調居高不下，一旦綠營展開猛烈人身攻擊、媒體發動戰爭後，沒有提前設好防火牆的結果就是讓選舉成了抹黑澄清大會，天天都在回應負面新聞。
想想看，以前還可以操作藍綠對決，現在如果藍綠真的槓上，得利的會是民眾黨，這也正是白營最想看到的局面。選到後來，厭煩的市民放棄投票，比得是死忠的支持者，國民黨在台北市討不到任何的便宜，即便蔣萬安有高顏值、高人氣，一旦開封就必須拿出真本事。
站在選戰的角度，愈早開始練兵愈能掌握時局的變化。要是我是蔣萬安，看到民調被拉近、黃珊珊攻擊黨內人士、蔡政府開放核食進口、防疫政策一日多變，讓民眾商家難以遵守，早就跳出來討伐了。
「議題攻防就是練兵」，現在要讓選民認識，比得是聲量，不是比形象，講到這邊萬安的警報應該要響了吧！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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